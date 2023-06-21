Bitlis Gazeteciler Cemiyeti, Aygül'e yönelik saldrıya tepki göstermeyen oluşumlardan çekildi

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti, başkanı Sinan Aygül'ün saldırıya uğramasına ilişkin kınama mesajı yayımlayan ve tepki göstermeyen Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu üyeliklerinden çekildiğini açıkladı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül, yaptığı haberler nedeniyle AKP'li Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani'nin koruması Yücel Baysal'ın saldırısına uğradı. Baysal'ın yanında bulunan polis memuru Engin Kaplan ise saldırıyı engellemek isteyenleri silahını göstererek engelledi. Aygül hastaneye kaldırılırken, Baysal ve Kaplan tutuklandı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, saldırıya Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda gazeteci örgütü ile sivil toplum kuruluşunun tepki gösterdiği belirtilertildi.

"Ancak, bu süreçte Başkanımıza yapılan alçakça saldırı kadar bizleri derinden üzen bir başka durum daha yaşanmıştır" denilen açıklamada, "İlk andan itibaren asıl olaya müdahil olması gereken, cemiyet kuruluşumuzdan bu yana aktif üyesi olduğumuz Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) asli ve en önemli görevlerinden biri olmasına ve olayın üzerinden 5 gün gibi bir süre geçmesine rağmen bir kınama mesajı yayınlanmadığı gibi DGF Başkanı Feridun ÖZTÜRK ile TGK Başkanı Nuri Kolaylı başta olmak üzere herhangi bir yöneticisi tarafından da bir geçmiş olsun telefonu dahi iletilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun TGK ve DGF üyeliklerinden ayrılma kararı aldığı aktarılan açıklamada, "Tepki amacıyla yönetim kurulumuzun oy birliği ile gerek federasyondaki ve gerekse konfederasyondaki üyeliğimizi bugün itibariyle sonlandırdığımızı da kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.