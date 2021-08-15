Bitlis Çarşısı tahliye ediliyor

Bitlis’te dere üstünde yapılmak istenen proje gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla “riskli yapı” ilan edilen işyerleri, yıkım için boşaltılıyor.



Bitlis’in merkez Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahallelerinde bulunan yaklaşık 700 yapı, Nisan 2020’de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle riskli alan ilan edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı kararının iptaline ilişkin açılan dava kapsamında Danıştay savcısı, kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi gerektiği görüşünü bildirdi. Bu görüşten sonra Bitlis Valiliği yapılarla ilgili 6306 sayılı Afet Yasası’nın ‘6A’ uygulamasını işleme koydu. Bitlis esnafı, bu işlemin iptali için Van İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Açılan davada verilen “yürütmeyi durdurma” kararına rağmen yıkım işlemi sürüyor.

Gözaltına alınan 70 kişi serbest

Bitlis Valiliği tarafından 30 Temmuz’a kadar yapıların tahliye edilmesi bildirilen esnaf, işyerlerini boşaltmadı. 13 Ağustos'ta işyerlerinin zorla boşaltılmasının istenmesine izin vermeyen esnaf, polisin saldırısına uğradı. Polisin saldırısında darp edilen 70 esnaf gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 70 kişi, daha sonra serbest bırakıldı.



Valiliğin işyerlerinin saat 17.00’ye kadar boşaltılması yönündeki kararı, esnafa tebliğ edildi. İşyerlerinin bir kısmı boşaltılırken, bir kısmında ise bekleyişi sürüyor.