Bisikletliler Doğanay Güzelgün için buluştu: 'Bu basit bir trafik kazası değil bir cinayettir'

İstanbul Kadıköy Bostancı'da polis kontrol noktasından kaçtığı öne sürülen otomobil sürücüsü Sezer Temel Ünlü'nün çarparak ölümüne neden olduğu bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün bugün Üsküdar'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Akşam saatlerinde çok sayıda bisikletli Güzelgün'ün öldürüldüğü Bostancı'da bir araya geldi, alkışlar ve zil sesleriyle bisikletli ölümlerini protesto etti.

Bostancı'da toplanan yurttaşlar tarafından yapılan açıklamada "Bu basit bir trafik kazası değil bir cinayettir" denildi. Cinayetin bu kadar hızlı bir biçimde başka bir şahıs tarafından üstlenilmesininse katil zanlısının organize bir suç örgütüne bağlı olduğunun sinyallerini verdiğine dikkat çekildi.

Öncelikli taleplerinin katil zanlısı Temel Ünlü'nün bir an evvel yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılması olduğunu dile getiren bisikletliler bisikletli ölümlerine dair soruşturmaların şeffaf olması, meclisten bu ölümlere dair yapıcı, kuvvetli ve şeffaf yasaların çıkarılması çağrısında bulundular.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dün 18 Temmuz Salı günü, bisikletçi dostumuz Doğanay Güzelgün’ü bir trafik cinayetinde kaybettik.

Biz bisiklet sporcuları neredeyse her sabah, antrenmanlarımızı güvenli bir şekilde yapabilmek için araç trafiğinin en az olduğu saat olan sabaha karşı 05:30'da, Bostancı'da toplanarak sürüşlerimize başlıyoruz. Yine bu antrenman günlerinden biriydi dün... Saat tam 5:30’da grup hareket etmek üzereyken, hızının saatte 120 km üzerinde olduğu tahmin edilen araç, caddenin karşısına geçmekte, hatta neredeyse geçmiş olan bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün’e çok şiddetli bir şekilde çarptı ve olay yerinde ölümüne sebep oldu.

Bu basit bir trafik kazası değil bir cinayettir.

Adı ifadelerde Temel Ünlü olarak geçen zanlı şahıs araçtan inerek olay mahallinden kaçmıştır. Dikkat çekici bir süratle, yani daha 20 dakika geçmeden bir başka şahıs olay yerine gelip kazayı üstlenerek teslim olmak istemiştir. Görgü tanığı olan arkadaşlarımız ve araçtaki diğer yolcunun ifadesi doğrultusunda, gelen şahsın aracı kullanan şahıs olmadığı tespit edilmiştir. Aracın içinde, uyuşturucu madde ve alkol bulunmuştur. Aracı kullanan şahsın olay yerinden kaçması ve araçta uyuşturucu maddelerin bulunması da suçun göstergesidir. Ayrıca cinayetin bu kadar hızlı bir biçimde başka bir şahıs tarafından üstlenilmesi, katil zanlısının organize bir suç örgütüne bağlı olduğunun sinyallerini vermektedir.

Biliyoruz ki senelerdir Kadıköy-Bostancı sahil yolu hattında araba yarışları yapılıyor. Belli aralıklarla EDS kameralarının da olduğu bu sahil hattında, ayrıca sayısı az olmakla birlikte trafik polisleri uygulamalar yapmaktadır. Ancak içinde uyuşturucu maddelerinin bulunduğu şüpheli bir profile sahip siyah aracın, üç ayrı çevirmeyi atlatarak, arkasında herhangi bir takip olmadan yoluna devam edebilmesi düşündürücüdür. Bu olay sadece bir bisikletlinin ölümüne yol açan cinayet değil, bu ülkede yaşayan tüm canlıların can güvenliğinin ihlalidir. Kamu güvenliği açısından en ufak bir ihmal dahi varsa ivedilikle soruşturulması gerekmektedir.

Dün burada Doğanay abimiz öldü. Dün burada bir canımızı yitirdik. Dün burada bir eş, bir baba, bir evlat yitirdik. Bu durum yarın, başka bir ailenin, bir çocuğun, bir yayanın, bir kedi veya bir köpeğin de başına gelebilir. Hiçbir hayat diğerinden daha değersiz değildir. Keza bugün toprağa verdiğimiz Doğanay Güzelgün’ün cenazesine katılan hepimiz, sanki kendi cenazemize katılmış gibi hissettik. Daha iki gün önce de Başakşehir’de genç bir bisikletçi kardeşimizi kaybettik. Bu yaşananların bir kamu güvenliği sorunu olduğu aşikardır.

Öyle görünüyor ki gerekli önlemler alınmazsa bu ölümler artarak devam edecek. Bu ölümlerin son bulması adına sorumluluk alması gereken tüm ilgili kurum ve kuruluşları görev başına çağırıyoruz. Taleplerimizi dinlemelerini, sesimizi duymalarını, haklarımızı ve can güvenliğimizi korumalarını bekliyoruz.

Bu bağlamda,

İlk önceliğimiz hala yakalanmamış olan katil zanlısı Temel Ünlü'nün bir an evvel yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılmasıdır.

Ayrica trafikte güvenliğin artırılması için harekete geçilmesini bekliyoruz.

Kadıköy-Pendik sahil hattının, tıpkı daha önce pek çok ölümlü kazanın gerçekleştiği Bağdat Caddesi’nde alınan önlemler gibi uygulamalarla “Bir Yarış Pisti” statüsünden çıkarılması,

- Kadıköy-Pendik sahil hattındaki sağ şeridin ‘’Paylaşımlı Bisiklet Yolu’’ olarak belirlenmesi ve asfalt üzerinde gerekli yazılı - görsel işaretlemelerin yapılması

- Kadıköy-Pendik sahil hattı boyunca hız denetiminin etkinlikle, kararlılıkla ve sert cezalarla yürütülmesi

- Tüm hat üzerinde ve özellikle burada beklediğimiz alana hızlı girişleri engellemek adına, yol boyunca birden fazla kasis ve yükseltilmiş yaya yolu inşaası yapılması

- Polis çevirmelerinde anlık olarak yavaşlayan sürücülerin, çevirmeden geçer geçmez gaza basacağını unutmadan, kalıcı çözümler üretilip uygulanması. Radar kontrolü, eds hız kontrolü ve etkin ceza sistemi vb. gibi

- Bisikletli ölümlerine dair soruşturmaların şeffaf olması, meclisten bu ölümlere dair yapıcı, kuvvetli ve şeffaf yasaların çıkarılmasına vurgu yapmalıyız.

Unutmayın ki, kaldırımdaki veya dolgu alandaki bisiklet yolları, biz "Yol bisikleti sporcuları" için güvenli değil, aksine bir çok tehlike barındırmaktadır. Azami 25 kilometre hız limiti olan Mavi bisiklet yolu biz GSİM lisanslı sporcular için bir antrenman yolu değil, ancak bir sosyal sürüş yoludur. Bu sebeple güvenli bir şekilde antrenman yapabileceğimiz alan motorlu taşıtların en sağ şerididir. Motorlu taşıtlarla eşit haklara sahip olmak, güvenli bir şekilde trafiğin sağ şeridini kullanmak istiyoruz. Ayrıca bisikletin de bir taşıt, ulaşım aracı olduğu unutulmamalıdır.

Bu taleplerimizi birlikte dile getirmek, tüm canlıların can güvenliği için önlem alınması adına herkesi sorumluluk almaya ve birlikte çalışıp bu kamu güvenliği sorununa ortak çözüm bulmak için çalışmaya davet etmek üzere bu akşam buradayız.

Bu akşam Doğanay Güzelgün’ü anıyoruz. O dün tam burada bir trafik canavarı tarafından katledildi. Acılı ailesinin gözyaşları silinmeli ve bu cinayetin sorumluları acilen yakalanmalı, ağır ceza ile yargılanmalılardır. Ayrıca diğer bisikletleriyle katledilenleri de anmamız güzel olacaktır.

Güzel insan Doğanay Güzelgün’ü kaybetmenin derin acısıyla birlikte, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyoruz.

Işıklar içinde uyu...

Sensiz pelotonda bir eksiğiz ama geride bıraktığın bisiklet aşkını yaşatmaya devam edeceğiz…

Sen de her zaman bizimlesin."