Bisiklet sporcusunun ölümünde suçu üstlenmek isteyen şüpheli serbest bırakıldı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçan otomobil sürücüsü sabah saat 5.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarptı. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre olay yerine gelerek aracı kullanan kişinin kendisi olduğunu söyleyen Mehmet Can Çoban’nin asıl şüpheli olmadığı belirlendi. Aracı kullanan kişinin Temel Ünlü olduğu öğrenildi.

'Aracı teslim almamı söyledi'

Mehmet Can Çoban’nin savcılık ifadesinde, “Temel olay günü ikametime geldi. Kaza yaptığından bahsetti. Bu kazayı üstlenmemi istedi. Temel kazada yaralı ya da ölen olduğunu söylemedi. Aracı teslim almamı istedi bende olay yerine gidip aracı kullandığımı söyledim” dedi.

Serbest bırakıldılar

Olay anında otomobil içerisinde bulunan Ceren Karaca ise aracı kullananın Temel Ünlü olduğunu ve olay anında uyuşturucu madde etkisinde olduğunu söyledi.

Ceren Karaca ifadesinin ardından serbest bırakılırken Mehmet Can Çoban ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.