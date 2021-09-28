Bisikletli Zeynep Aslan'ın ölümünde 3 sanığa 'iyi hal' indirimli ceza

İzmir'in Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde geçen 14 Ekim'de Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon, bisikletiyle antrenman yapan Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. 32 yaşındaki bir çocuk annesi Aslan, kazada yaşamını yitirdi. Başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise "trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği" belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Yörük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianameyi hazırladı. Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Zeynep Aslan'a çarpan kamyon şoförü Aycan Yörük ile bölgede yol çalışması yapan park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonun şoförü İdris Karataş ile iş makinesi operatörü Mustafa Yaman sanık olarak yer aldı. Sanıkların, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 9 yıla kadar hapisleri istendi.

İddianamede, kamyonuyla Sasalı yönüne giden Yörük'ün, yol çalışmasını görmesine rağmen İdris Karataş'ın park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonunu kontrolsüz, aceleyle ve hatalı şekilde sollamaya başlayıp karşı şeridi kapatarak ilerlerken banket çizgisine yakın Zeynep Arslan'a çarpıp ölümüne neden olduğu belirtildi. Davanın 1 Nisan'da görülen ikinci duruşmasında ise tutuklu sanık Yörük tahliye edildi. Savcı mütalaasında sanıkların "taksirle ölüme neden olma" suçundan ayrı ayrı 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını istedi.

Aile en ağır cezayı istedi

DHA'nın haberine göre, karar duruşması bugün Menemen 1'inci Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanık Aycan Yörük'ün yanı sıra Zeynep Aslan'ın annesi Nurten Aslan, babası Reşat Kemal Aslan ve taraf avukatları katıldı. Hakimin söz verdiği Aslan ailesinin avukatları Suat Selman Saloğlu ve Cansu Koç, sanıkların üçünün de "bilinçli taksirle öldürme" suçundan yargılanmaları gerektiğini savundu.

Söz alan Zeynep'in babası Reşat Kemal Aslan da sanıkların en üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini belirtip, "Kızım, araçları geçmekte iken sanık sürücü tarafından kendisine çarpılmıştır. Sanıklar için en üst sınırdan ve indirim yapılmadan ceza verilmesini talep ediyorum" dedi. Anne Nurten Aslan da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

'Aracın başka yerine çarpsa vefat etmeyecekti'

Mütalaayı kabul etmediğini belirten sanık Aycan Yörük, Zeynep Aslan'ın kendisine çarptığını ileri sürdü. Yörük, “Ben o yolu 10 yıldır kullanıyorum. Orada kavşak olduğunu bildiğim için yavaşlayarak araçların bulunduğu yeri, karşı şeridini kontrol ettim. Uzaktan gelen aracın mesafesinin yeterli olduğunu düşünüp sollama yaptım. Bu sırada 'Dur' levhasına uymayan Zeynep Aslan'ın bana çarpmasıyla olay meydana geldi. Eğer hızlı olsaydım aracın altına girerdi. Aracın sert yerine çarptığı için vefat etti. Başka bir yere çarpsa vefat etmeyecekti. Olay mahallinde yolun kenarında bulunan ağaçlar nedeniyle birbirimizi göremezdik. Yolum dümdüz. O benim solumdan, önüme çıkmıştır" dedi. Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini talep etti.

'İyi hal' indirimi

Savunmaların ardından karar açıklandı. Sanık Aycan Yörük'e, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan önce 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ardından bu cezası "iyi hal" indirimiyle 5 yıl 6 ay hapse çevrildi.

Yörük'ün E sınıfı ehliyetine de 1 yıl boyunca el konuldu. Diğer sanıklar İdris Karataş ve Mustafa Yaman ise önce "taksirle ölüme neden olma" suçundan 4'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından duruşmalardaki "iyi halleri" göz önüne alınıp, onları cezası da indirimle 3 yıl 4'er ay hapis cezasına çevrildi.