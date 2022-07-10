Bisikletli ölümlerine son! Umut Gündüz Ankara ve İstanbul'da anılacak

İki yıl önce sarhoş bir sürücü tarafından katledilen genç bisikletli Umut Gündüz Ankara ve İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle anılacak.

Haber Merkezi

Ankara'da 15 Temmuz 2020'de antrenmandan dönerken sarhoş sürücü Çağdaş Şenyüz'ün aracıyla çarparak yaşamdan kopardığı 19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz yoldaşları ve dostları tarafından Ankara ve İstanbul'da düzenlenen etkinliklerle anılacak.

Ankara'da bisiklet sürüşü, basın açıklaması ve söyleşi

Ankara'da "Bisikletli Ölümlere Son! Umut Gündüz'ü Anıyoruz" başlığıyla düzenlenen etkinlikler 14-15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Etkinlikler kapsamında 14 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Kurtuluş Parkı'ndan Anıtpark'a pedal çevrilecek.

15 Temmuz Cuma günü saat 18.30'da Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapılacak. Aynı gün saat 19.30'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde söyleşi düzenlenecek.

Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda pedal çevrilecek

İstanbul'da ise 17 Temmuz Pazar günü saat 09.00'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda Umut Gündüz için pedal çevrilecek.

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