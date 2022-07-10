Bisikletli ölümlerine son! Umut Gündüz Ankara ve İstanbul'da anılacak

Umut'u anıyoruz. Sarhoş câni "kaza" diyerek Umut'umuzu ailesinden dostlarından ayırmasının 2.yılında bisikletli dostları ve yoldaşlarıyla birlikte olacağız.



Umut; mücadele, adalet ve geleceği umutla kucaklamak şimdi.

Ve sözümüz var sana...

Umut'la yürüyeceğiz...#umutasesol pic.twitter.com/T0zuTnFVmL