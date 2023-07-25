Bisikletiyle seyir halindeyken araç çarptı: Genç basketbolcu yaşamını yitirdi

Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı'nda geçen sezon forma giyen ve takımın 2. Lig'den 1. Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadığı belirtilen Mihrace Yasemin Buğdaycı (31), memleketi Diyarbakır’ın Sur ilçesi Kıtıbıl Mahallesi’nde bisikletiyle seyir halindeyken aracın çarpması sonucu yaralandı.

İHA'nın haberine göre, dün 17.00 sıralarında meydana gelen kaza sonrası durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine Buğdaycı, Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Buğdaycı dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu, "Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ekiplerinden Zonguldak Spor Basket 67 oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı'yı elim bir trafik kazası sonucu kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz" açıklamasını yaptı.

Buğdaycı’nın cenazesi yakınları tarafından Diyarbakır’da defnedilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.