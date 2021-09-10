Bisikleti 3 parçaya ayrılan Miraç 'asli kusurlu' bulundu!

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde 3 Eylül’de evinin önünde bisiklet süren 7 yaşındaki Miraç Miroğlu, zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, bisikleti 3 parçaya ayrılan Miroğlu, trafik polisleri tarafından hazırlanan raporda “asli kusurlu” olarak gösterildi.

Miroğlu’nun ölümüne dair hazırlanan olay yeri tutanağındaki görgü tanığı S.Ş.’nin ifadesinde, "çarpmanın etkisiyle bisikletinin 3 parçaya ayrıldığı, çocuğa ait terliklerden birinin yerde, diğerinin olay yerinin kenarındaki ahıra benzeyen yerin üzerinde olduğu" kaydedildi.

İdil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, "olay günü saat 18.10 sıralarında 533 Sokak’tan geri dönülürken polis memuru M.K.’nin kullandığı araç bisiklet süren Miraç Miroğlu’na çarparak" ölümüne neden oldu.

Telsiz kayıtları dosyaya girdi

Kazaya karışan araca ait telsiz kayıtları da soruşturma dosyasına girdi. Bu kayıtlarda saat 18.28’de 7855 nolu ekip telsizinden merkeze “Vatandaş beyanına göre ekip otumuz çocuğa çarpmış, ekibimiz farketmemiş” şeklinde anons geçtiği bilgisi yer aldı.

Asli kusurlu denildi

Kazaya dair trafik polisleri tarafından tutulan inceleme raporu da soruşturma dosyasına eklendi. Bu raporda, olaya dair "Kaza yerinde yapılan inceleme ve araştırmada İdil Emniyet Müdürlüğüne ait resmi aracın sürücülüğünü yapan M.K.’nin İdil İlçe merkezi Turgut Özal Caddesi ile 533 sokak kavşağı kesiştiği noktada doğru istikametinde seyir ederken gidiş istikametine göre sol taraftan gelip 533 sokak üzerinden Turgut Özal caddesi kavşağına doğru gitmekte olan motorsuz bisiklet sürücüsü Miraç Miroğlu'nun dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu DUR trafik işareti levhası bulunduğu halde durmayarak doğru istikametinden giden 73/A 0107 plakalı resmi aracın sol ön kısmında çarpması neticesinde çift taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği tespit edilmiştir” değerlendirmelerinde bulundu.

Raporun devamında ise "Miroğlu'nun asli kusurlardan 64/H (Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak) 57/A(kavşağa yaklaşan sürücüler kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamak, dikkatli olması geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkan vermek zorundadırlar) maddesini ihlal ettiğinden kusurlu olduğu kanaatine kaza yerinde yapılan inceleme ve araştırma ve ölçümler sonucuna varılmıştır" denildi.

'Yüksek şekilde fren sesi geldi'

Görgü tanığı Ş.Ş., savcılık talimatıyla Emniyet’te alınan ifadesinde şunları anlattı:

"Bahçede otururken, sokaktan yüksek bir şekilde fren yada çarpma şeklinde bir ses geldi. Sesi duyar duymaz dışarıya çıktım. Dışarı çıktığımda zırhlı bir polis aracını sokakta gördüm. Yanına yaklaştığımda sağ ön koltukta uzanmış şekilde komşumuz olan Miraç Miroğlu'nu gördüm. O şekilde görünce korktum ve kendimi geri attım. Sonra komşumuz Miraç Miroğlu hastaneye giderken araçta uyandığında korkmasın diye ben de aracın arka tarafa bindim.

Araçta polisler panik halindeydiler. Şoför olan 'ben nasıl çocuğu görmedim. nasıl önüme çıktı bilmiyorum' diye söyleniyordu. Hastaneye hızlı bir şekilde gittik. Çevre yolundan hastaneye giderken kırmızı ışık yandığında bile durmadı. Hastaneye yetiştiğimizde araç şoförü olan polis sedyeyi bile beklemeden çocuğu kucağına alıp içeri götürdü. İçeri geçtikten sonra bende kapının önünde bekledim. Kazanın nasıl yaşandığını görmedim. Yaşadıklarım ve gördüklerim bunlardan ibarettir."

'Olay yerinde görüşe engel bir cisim yok'

Savcılık talimatı ile İdil Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekibi tarafından hazırlanan inceleme raporunda da “Olay yeri inceleme esnasında havanın akşam ve yol sahtının kuru olduğu, yol üzerinde görüşe engel teşkil edecek herhangi bir cismin bulunmadığının gözlemlendiği” değerlendirmeleri yer aldı.

Yapılan incelemelerde, yine "... kaza sonucu hasar gören bisiklete ait parçaların olduğu görüldü. Tespit edilen bisiklet parçalarının bulunduğu yerde asfalt zeminde yeni oluşmuş sürtünme ve kazınmaların oluştuğu tespit edildi” denildi.

Zırhlı araç emniyet bahçesine çekildi

Raporda yer alan bilgilerden biri ise kazaya karışan zırhlı aracın Miraç’ın hastaneye götürülmesi sonrası İdil Emniyet Müdürlüğü’ne çekilmiş olması oldu.

Aracı Emniyet’in bahçesinde incelemek zorunda kalan jandarma ekipleri, ulaştıkları sonuçlara raporlarında şöyle yer verdi:

"Yapılan incelemede aracın ön kısmında kaza sonucu oluşan herhangi bir hasarın ve bisikletin çarpması sonucu sürtünme ve kazınmanın olmadığı görüldü. Ayrıca ön kısmı ile ön alt kısmında herhangi bir kan lekesi veya doku parçası ve vücut sıvısının olmadığı görüldü. Aracın sol tarafından yapılan incelemede aracın sol orta kapı dış menteşesi üzerinde yeni oluşmuş sürtünme ve kazınmanın olduğu görüldü. Aracın sol arka tekerlek metal denge kolu üzerinde kırmızı renkli kan lekesi olduğu değerlendirilen lekenin olduğu tespit edildi. Tespit edilen lekeden biyolojik sıvap çubuğu ile sıvap alındı. Aracın sağ tarafında yapılan incelemede sağ ön kapı merdiven bölümünde ve aracın içerisindeki sağ ön yolcu bölümündeki paspas ve koltuk üzerinde kırmızı renkli kan lekelerin olduğu tespit edildi. Tespit edilen kan lekelerinin kazada ölen şahsın bu araçla Hastaneye götürüldüğü esnada akmış olabileceği değerlendirildi. Aracın ön ve arka tekerlekleri üzerinde yapılan incelemede aracın tekerlekleri üzerinde herhangi bir kan lekesi doku parçası veya vücut sıvısı tespit edilmedi. Aracın içerinde yapılan incelemede araç içerisinde herhangi bir alkollü içecek kutusu, uyuşturucu veya uyarıcı madde veya kalıntısına rastlanılmadı."