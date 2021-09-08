Miroğlu'nun ailesinden polis hakkında suç duyurusu

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Turgut Özal Mahallesi’nde 3 Eylül’de evinin önünde bisiklet süren 7 yaşındaki Miraç Miroğlu, zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
İdil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca "ölümlü trafik kazası" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan polis, daha sonra serbest bırakıldı.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Miroğlu'nun ailesi zırhlı araç sürücüsü polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Aile, polisin cezalandırılmasını istedi.
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan’ın kendisine "Zırhlı araç yavaş gidiyordu" dediğini aktaran Miraç’ın babası Salih Miroğlu, "Araç yavaş gitseydi, çocuğum 11 metre fırlamazdı" açıklaması yapmıştı.