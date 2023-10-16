BİSAM: Açlık sınırı 12 bin 612 lira, yoksulluk sınırı 43 bin 623 lira

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM) düzenli olarak hesapladığı açlık ve yoksulluk sınırlarının yer aldığı aylık raporunu yayımladı.

BİSAM'ın Eylül raporuna göre, geçen ay dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için yapması gereken harcama tutarı 12 bin 612 liraya yükseldi. Açlık sınırı, sadece gıda için yapılması gereken minimum harcama tutarını ortaya koyuyor.

Açlık sınırı üzerinden hane halkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan BİSAM hesaplamalarına göre yoksulluk sınırı ise 43 bin 623 lira olarak belirlendi.

BİSAM'ın son raporu, Ağustos'ta açlık sınırının 12 bin 34 lira, yoksulluk sınırınınsa 41 bin 626 lira olduğuna işaret ediyordu.

Günlük harcama gereksinimi 420 lira

BİSAM araştırmasına göre, Eylül'de günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu 138 lirayla süt ve süt ürünleri grubu oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken asgari harcama tutarı ise 81 lira olarak hesaplandı. Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı 89 lira olurken ekmek için gerekli harcama tutarı günlük 33 lirayı buldu.

TÜİK, Eylül ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 61,53 olduğunu açıklamıştı. Akademisyenlerden oluşan bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonun yüzde 130 olduğunu belirtmişti.