Birol Yıldırım'ın polis merkezinde ölümüne ilişkin davada yeni gelişme

İstanbul’da özel bir güvenlik şirketinde amir olarak çalışan Birol Yıldırım’ın, mesai arkadaşı B.U.’nun bir polis memuruyla tartışıp gözaltına alınması üzerine 5 Haziran’da saat 22.30 sıralarında gittiği Esenyurt Karakolu’nda dövülerek öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yıldırım'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 1'i tutuklu komiser yardımcısı, 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişi hakkında dava açılmıştı.

42 yaşındaki Yıldırım'ın ölümüne ilişkin davada mahkeme "işkence suçu" işlendiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine devretti.

12 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanığı İsmail A.S.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.