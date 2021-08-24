Birol Yıldırım'ın polis merkezinde ölümüne ilişkin 12 kişiye dava

İstanbul’da özel bir güvenlik şirketinde amir olarak çalışan 42 yaşındaki Birol Yıldırım’ın, mesai arkadaşı B.U.’nun bir polis memuruyla tartışıp gözaltına alınması üzerine 5 Haziran’da saat 22:30 sıralarında Esenyurt Karakolu’na gittiği ve burada yaşanan tartışma sonrasında 11 polis tarafından dövülerek öldürüldüğü iddia edilmişti.

Yıldırım'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanarak 1'i tutuklu komiser yardımcısı, 11'i polis memuru olmak üzere 12 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede, "N Towers isimli sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın, kasten yaralama eylemine dahil olan site güvenlik görevlisinin durumunu sormak maksadıyla polis merkezi amirliğine geldiği, aynı sitede kafe işletmeciliği yapan şahıslarla tartıştığı" belirtildi. Yıldırım'ın "adli tıp raporuna göre olay anında alkollü olduğu tespit edildiği" söylenen iddianamede, Yıldırım'ın karakoldan ayrılmak üzere çıkış kapısına yöneldiği ancak diğer tarafların Yıldırım hakkında şikayetçi oldukları, hakkında adli işlem yapmak üzere yeniden karakol binasına alınmak istendiği yer aldı. Yıldırım'ın "fiziki olarak buna direndiği, direnci kırıldıktan sonra karakolun mutfak kısmına alındığı" aktarıldı.

'Polisler darp etti'

AA'nın haberine göre, iddianamede, diğer müştekiler Barış ve Alihan Uysal'ın mutfakta bulunduğu, beyanlarına göre kendilerinin yüzlerinin duvara dönük olduğu halde polis memurlarının ölen Birol Yıldırım'ı darp ettikleri, Yıldırım'ın bu esnada yine müştekilerin beyanına göre "Ben kalp hastasıyım kalbimde stent var" dediği halde polis memurlarının darp etmeye devam ettikleri, kendilerinin de aynı polislerce darp edildikleri söylendi. Komiser yardımcısı İsmail S.'nin müştekileri "darp eden polisleri azmettirdiğini" söyledikleri de müştekilerin beyanlarında kaydedildi.

Olayın akabinde Yıldırım'ın "6 Haziran 2021 saat 24.15-24.20 arasında tutulduğu mutfak olarak kullanılan odada fenalaşarak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği" bilgisine yer verilen iddianamede, en yakın hastane morgunda Cumhuriyet savcısının gözetiminde nöbetçi doktor ile yapılan muayenede "kollarında kelepçeye bağlı ve diz kapağı dışında darp cebir izi tespit edilemediği, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için sistematik otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildiği" belirtildi.

İddianamede, Adli Tıp Kurumu raporuna göre, "Yıldırım'da ölüm meydana getirir nitelikte travmatik bulgu tespit edilmediği, ölümünün kalp damar hastalığı sonucu meydana gelmiş olduğunu, vücudunda ekimozlara rastlanıldığı"nın bildirildiği aktarıldı.

'Ölmesinde kusurlu bulunduğu şüphesi oluştu'

Soruşturma aşamasında ifadeleri alınan sanıkların, "Yıldırım'ın ölmesine sebebiyet verecek herhangi bir müdahalede bulunmadıkları gibi müştekileri de darp etmediklerini söyledikleri" kaydedilirken, savunmalar ve tüm dosya kapsamı doğrultusunda sanık İsmail S.'nin "ölene karşı vücuduna acı verecek nitelikte darp eyleminde bulunarak ölenin ölmesinde kusurlu bulunduğu" yönünde yoğun şüphe oluştuğu vurgulandı.

İddianamede, sanıkların, müştekilerin iddiası ve tanıklığına göre kalp hastası olduğunu bildikleri Yıldırım'ın ölmesine sebebiyet verecek nitelikte kusurlu oldukları, sanıkların eylemi ile ölüm neticesi arasında illiyet bağının bulunduğu belirtildi.

İddianame kabul edildi

İddianamede komiser yardımcısı İsmail S. ile diğer sanıklar Muhammet K, İsmail G, Muhammed Ş, Mustafa Ş, Erdoğan K ve Bilal K'nın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan 2 yıl 8'er aydan 9'ar yıla kadar, müştekiler Barış ve Alihan Uysal'a yönelik eylemleri nedeniyle ise 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisleri istendi.

Diğer sanıkların ise "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle kasten yaralama" suçundan cezalandırılmaları talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.