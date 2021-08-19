Birlik Sendikası'ndan yardımcı eczacılara çağrı

Birlik Sendikası Merkez Yönetim Kurulu yaptığı bir açıklama ile Yardımcı Eczacıları Birlik Sendikası’nda örgütlenmeye ve mücadeleye çağırdı.
“Yardımcı Eczacılara Hakları İçin Mücadeleye ve Sendikaya Çağrı” başlığını taşıyan açıklamanın tamamı şöyle:
"Yardımcı eczacılar, uzun çalışma saatlerine, düşük ücrete, yoğun ve güvencesiz çalışma koşullarına hayır diyorsanız,
Eczanelerde fazla mesaileriniz ücretlendirilmeden en az bir yıl çalışıyorsanız,
Gelecek kaygınız varsa,
Uzun nöbet saatlerinin karşılığını alamıyorsanız,
Bir yılın sonunda kıdem tazminatınızı almadan işten ayrılmanız bekleniyorsa,
Mesai saatleriniz belirsizse,
Haklarınızı savunmak ve onlara sahip çıkmak sizin elinizde.
Artan mezun sayısı, sektörün gelişimi, yardımcı eczacılar için gelecek kaygısı oluşturuyor. Yardımcı eczacıların sorunlarının çözümü için kolları sıvaması ve angarya işlere, düşük ücretlere, uzun çalışma saatlerine karşı bir araya gelmesi gerekiyor. Bugün var olan hakların daha da geriye gitmemesi için sendikada örgütlenmek anayasal haktır ve yasalarla düzenlenmiştir.
Tüm bu koşulların yanında özellikle eczacılık sektörünün olumsuz koşullarının ve stresli çalışma ortamının iyileştirilmesi için mücadele etmekten başka çare yok. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması pandemi koşullarında mutlak gerekliliktir.
Maruz kalınan haksızlıklara karşı durmak için dayanışmaya ihtiyacımız var. Birbirimizin sesini duymak, dayanışmayı büyütmek için tüm yardımcı eczacıları Birlik Sendikası’na üye olmaya ve hakları için mücadele etmeye çağırıyoruz.
Yalnız değilsiniz, Birlik Sendikası yanınızda.
Yardımcı eczacıları yaşam ve sağlık hakkı için mücadeleye çağırıyoruz
GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZDİR."
📢Yardımcı Eczacılara Hakları İçin Mücadeleye ve Sendikaya Çağrı!— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) August 19, 2021
Birbirimizin sesini duymak, dayanışmayı büyütmek için tüm yardımcı eczacıları Birlik Sendikası’na üye olmaya ve hakları için mücadele etmeye çağırıyoruz.
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Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz:
Telefon: 0 530 662 52 36
E-posta: [email protected]
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