Birlik Sendikası'ndan yardımcı eczacılara çağrı

📢Yardımcı Eczacılara Hakları İçin Mücadeleye ve Sendikaya Çağrı!



Birbirimizin sesini duymak, dayanışmayı büyütmek için tüm yardımcı eczacıları Birlik Sendikası’na üye olmaya ve hakları için mücadele etmeye çağırıyoruz.



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