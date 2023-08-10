Birlik Sendikası'ndan özel okul öğretmenlerine yeni dönem için çağrı

Birlik Sendikası özel okul öğretmenlerine yeni dönemde mücadeleyi birlikte büyütme çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan açıklamada yeni eğitim öğretim yılının özel okul öğretmenleri için zorluklarla başladığı vurgulandı.

Özel okul patronlarının daha fazla ücret almak isteyen öğretmenlere, “gel okulun tatil gününde temizliğe yardım et” deme cüretini bile gösterebildiği kaydedilen açıklamada, yeni dönemin aynı zamanda öğretmenler için yeni bir mücadele dönemi olduğu vurgulandı.

Sendika işten çıkarılma korkusu yaşayan, ücretini alamayan, mobbinge maruz kalan özel okul öğretmenlerine "Yalnız değilsiniz. Gelin, Birlik Sendikası olarak yeni dönemde kol kola girip dayanışmayla, tüm haklarımızı alana kadar mücadele edelim" çağrısında bulundu.

Birlik Sendikası'nın açıklaması şöyle:

"YENİ DÖNEMDE BİRLİK’TE MÜCADELEYİ BÜYÜTMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Hayat pahalılığı ve yoksulluk her geçen gün artıyor. Patronlar kârlarını büyütürken, emekçilerin ücretleri sürekli eriyor. Fırsatçılık yapan patronlar, teşviklerle kendilerine kaynak yaratırken, işçileri düşük ücretlerle çalıştırıyorlar.

Hayat pahalılığının faturasının emekçiye kesilmeye devam ettiği bu dönemde, yeni eğitim öğretim yılı özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenler için zorluklarla başlıyor.

2014 yılından itibaren uygulanan politikalarla özel okul öğretmenlerinin statüsü adım adım düşürüldü.

Kanun değişikliğiyle maaşların kamudaki öğretmenlerin maaşıyla denkliği ortadan kaldırıldı.

Özel ve kamu arasındaki maaş farkı açıldı.

Belirli süreli sözleşmelerle öğretmenler bir sonraki yıl için iş güvencesinden mahrum bırakılarak yetersiz maaş zamlarına mahkum edildi.

Eğitim fakültesi mezunlarının sayısı arttıkça geniş bir işsiz öğretmen toplamı yaratılarak, daha düşük maaşlara ses çıkaramaz hale getirildi.

Bugün gelinen noktada, özel okul öğretmenlerinin maaşları asgari ücret seviyesine düştü. Dahası da var, birçok kurumda part-time çalışma seçeneği sunularak asgari ücret altında ödeme yapılıyor.

Ek ders, kurs, etüt ve sınav ücretleri ödenmiyor. Yazın maaş ödememek için on aylık sözleşmeler dayatılıyor, bu yapılmadığında ise istifa baskısı gündeme geliyor. Yetmiyor sigortalar eksik yatırılıyor ve sözleşmesi yenilenmeyen öğretmenlere eksik ücret ödeniyor.

Bakanlığın, özel okul öğretmenlerinin yaşadıklarını görmezden gelmesine ve çalışma yaşamındaki sınırsız sömürü ortamına güvenen patronlar, daha fazla ücret almak isteyen öğretmenlere, “gel okulun tatil gününde temizliğe yardım et” deme cüretini bile gösterebiliyorlar.

Utanmıyorlar!

Patronların kâr hırsı, özel okul öğretmenlerinin çalışma koşullarının gün geçtikçe kötüleşmesine neden oluyor. Uzun çalışma saatleri, düşük ücretler, mobbing gibi koşulları dayatıyorlar. Patronların, kendilerine olan güveni ise emekçilerin örgütsüz olmasından geliyor.

Bu böyle gitmez! İlan ediyoruz!

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni dönem, özel okullar için yeni çalışma dönemi olmakla kalmayacak, öğretmenler için yeni bir mücadele dönemi olacak. Okul okul örgütleneceğiz, komiteler kurup patronun karşısına dikileceğiz. Dayanışma ağlarında bir araya gelecek, tüm sektörde çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele edeceğiz.

Köle değil, öğretmeniz!

İşten çıkarılma korkusu yaşayan, ücretini alamayan, her türlü mobinge maruz kalan tüm özel okul öğretmenlerine çağrımızdır. Yalnız değilsiniz. Gelin, Birlik Sendikası olarak yeni dönemde kol kola girip dayanışmayla, tüm haklarımızı alana kadar mücadele edelim.

Gücümüz Birliğimizdir!"