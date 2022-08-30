Birlik Sendikası'ndan öğretmenlere yönelik müdahaleye dair açıklama

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası eyleminde öğretmenlere yönelik müdahaleye dair açıklamada bulunan Birlik Sendikası, 'Gözaltına alınan emekçileri serbest bırakın' çağrısında bulundu.

Haber Merkezi

Ankara'da taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen  Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyelerine polis müdahale etmiş ve 7 kişiyi gözaltına almıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Birlik Sendikası, öğretmenlere yapılan saldırının kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Birlik Sendikası'nın açıklaması şöyle:

"Bugün Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası eyleminde Ankara'da öğretmenlere yapılan saldırı kabul edilemez. Hakkını arayan öğretmenlere el kaldıranlar, öğretmenleri yok sayanlar kaybedecek. Hakları için mücadele edenler kazanacak. Gözaltına alınan emekçileri serbest bırakın."

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Bakanlığa yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahalesi: 6 gözaltı