Bakanlığa yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahalesi: 6 gözaltı

Özel okullarda ve dershanelerde çalışan öğretmenlerin örgütlendiği Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri, taban maaş hakkı ve temel taleplerini dile getirmek için Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya geldi.

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Eğitim ve Kültür Merkezi’nde toplanmalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) yürüyerek taleplerini dile getirmek isteyen öğretmenlere polis müdahale etti.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda içerisinde avukat ve öğretmenlerin olduğu 6 kişinin gözaltına alındığı bilgisi verildi.