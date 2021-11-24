Birlik Sendikası'ndan Öğretmenler Günü açıklaması: 'Hediye değil hakkımız olanı istiyoruz'

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Birlik Sendikası tarafından özel okul öğretmenlerinin durumuna işaret edilen yazılı bir açıklama yapıldı.

"Öğretmenler Günü'nde hediye değil hakkımız olanı istiyoruz" denilen açıklamada ''Oysa biz özel okul öğretmenleri için ne mesleğin kutsallığı kalmış durumda ne de bize verilen çiçeklerin, hediyelerin, tebrik mesajlarının bir önemi'' ifadesi kullanıldı.

Özel okul öğretmenlerinin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çekilen açıklamada ''Açlık sınırının 3.049 TL yoksulluk sınırının 9.931,59 TL olduğu, hayat pahalılığının hızına yetişilemediği şu günlerde bize reva görülen ise asgari ücret ya da biraz üstü maaş ve mesai saati tanımadan çalıştırılma… Özel okullarda bu koşullarda çalışmak bir lütuf gibi sunulurken, patronların cepleriyse velilerden alınan dolgun ücretlerle dolup taşmakta. Üstelik birçok öğretmen onlara söz verilen maaşlarını, ödeneklerini bile alamamakta'' denildi.

Açıklamanın tam metni:

Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü. Öğretmenliğin kutsallığının anlatılacağı, patronların 'Öğretmenim iyi ki varsın’ notlarıyla hediye çekleri, çiçekler vereceği gün. Oysa biz özel okul öğretmenleri için ne mesleğin kutsallığı kalmış durumda ne de bize verilen çiçeklerin, hediyelerin, tebrik mesajlarının bir önemi…



Açlık sınırının 3.049 TL yoksulluk sınırının 9.931,59 TL olduğu, hayat pahalılığının hızına yetişilemediği şu günlerde bize reva görülen ise asgari ücret ya da biraz üstü maaş ve mesai saati tanımadan çalıştırılma… Özel okullarda bu koşullarda çalışmak bir lütuf gibi sunulurken, patronların cepleriyse velilerden alınan dolgun ücretlerle dolup taşmakta. Üstelik birçok öğretmen onlara söz verilen maaşlarını, ödeneklerini bile alamamakta.



Ay sonunda borcu maaşından çok olmayan, faturaları nasıl ödeyeceğim diye düşünmeyen, maaşı kadar ev kirası ödemek zorunda kalmayan, tüm bu geçim derdinin yanı sıra çalıştığı okulda insanca muamele gören, pazarlamacı değil eğitimci gibi hissedebilen bir özel okul öğretmenine rastlamak artık neredeyse imkansız!



Mesleğimize yabancılaştırıldığımız, hayatımızı idame ettirmekte zorlandığımız bir öğretmenler gününü ne yazık ki kutlayamıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle sesimizi daha da yükselterek önce haklarımızı istiyoruz!



Gelecek nesilleri yaratmanın mutluluğunu yeniden hatırladığımız nice 24 Kasımları kutlayabilmek için tüm özel okul öğretmenlerini bir arada mücadele etmeye ve Birlik Sendikası’na üye olmaya çağırıyoruz.



Gücümüz Birliğimizdir!