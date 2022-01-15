Birlik Sendikası'ndan eylem: 'Yoksulluğa, hayat pahalılığına dur diyelim'

Birlik Sendikası yoksulluğa, düşük ücretlere, hayat pahalılığına, işsizliğe karşı Cevahir AVM önünde bir araya geldi.

"İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Yaşasın Birlik Sendikası", "İşsizliğe, hayat pahalılığına, patronlara, AKP’ye, yoksulluğa dur de" sloganlarının atıldığı eylemde ilk sözü Birlik Sendikası Genel Sekreteri Banu Yıldırım aldı.

'İşçiler yalnız değil sendikalarıyla güçlü'

Yıldırım şunları şöyledi:

"Asgari ücrete gelen zam daha yılın ilk dakikalarında faturalara, temel gıdalara gelen zamlarla eridi. Ücretlerimiz her gün erimeye devam ediyor. Sendikamızı her gün özel okul öğretmenleri arıyor çünkü özel okul patronları asgari ücretin altında ücret ödemek için türlü oyunlara başvuruyorlar. Mağazalarda, marketlerde işçileri ciro baskısı ile işten atmakla tehdit ediyorlar. Krizde kazanan hep patronlar oldu şu anda da böyle. Bu rahatlık işçilerin örgütsüzlüğünden geliyor. İşçileri örgütlendikçe patronların karşısına daha güçlü çıkacağız. İşçiler yalnız değil sendikalarıyla güçlü. Bugün burada bu sömürü düzenine dur demek için buluştuk. Patronlara dur demek için buluştuk. Daha güçlü dur demek için daha fazla örgütleneceğiz kimseyi yalnız bırakmayacağız. İşçilerin Birlik Sendikası var hiçbir işçi yalnız değil."

Ardından basın açıklamasını okumak üzere Duygu Özdemir söz aldı. Açıklamada, "Uzun çalışma saatleri, iş yükümüzün fazla olması, geçici işler, günlük işler, SGK’sız çalıştırma koşullarında düşük ücretlerle, işsiz kalma korkusu ile yaşamaya çalışıyoruz" denilen açıklama şöyle:

"Ülkemizde milyonlarca emekçi haksız, hukuksuz çalışmaya zorlanıyor. Milyonlarca emekçi işsiz. Milyonlarca emekçi yoksul. Milyonlarca emekçi örgütsüz.

Örgütsüzlük, emekçilerin en büyük düşmanı.

Örgütsüz emekçiler, haklarını alamıyor. Patronların çıkarları ile kuşatılıyor.

Emekçiler örgütsüz olduğu sürece hayatlarımızda bugünkünden daha da büyük zorluklarla karşılaşacağız.

Mağazalarda, okullarda, dershanelerde, ofislerde, üniversitelerde, marketlerde, çalıştığımız her yerde örgütlenmeli ve emekçilere yapılan haksızlıklara, emek sömürüsüne Dur Demeliyiz.

Hayat pahalılığı, yüksek faturalar, yüksek kiralar nasıl ödeyeceğim telaşına düşen emekçilere sesleniyoruz: Gelin sendikamıza üye olun. Gelin bu zorluklara, haklarımıza yapılan saldırılara karşı birlikte mücadele edelim.

Sendikamız,

Haklarımıza yapılan saldırılara,

Hayat pahalılığına,

Yoksulluğa,

Düşük ücretlere,

İşsizliğe karşı DUR Demeye çağırıyor.

Başta işkolunda olmak üzere bütün emekçileri haklarına yapılan saldırılara, hayat pahalılığına, yoksullaşmaya, düşük ücretlere, işsizliğe karşı DUR Demeye ve birlikte mücadeleye çağırıyor, özel okullarda, marketlerde, ofislerde, AVM’lerde çalışan milyonlarca emekçiye sesleniyoruz.

Kazanmak için, bu kriz ortamında daha fazla ezilmemek, sömürülmemek için yapabileceklerimiz var. Dayanışma ile iş, ekmek mücadelemizi büyütelim. Biz sesimizi çıkarmadığımız sürece kazanan biz olmuyoruz patronlar oluyor. Sesimizi çıkarmadığımızda günümüzü bile kurtaramıyoruz. Zamanıdır: Dur demeliyiz, bütün bu olumsuzluklara.

Bütün emekçileri sendikamıza üye olmaya birlikte mücadeleye çağırıyoruz."

Eylemin ardından AVM önünde "DUR DE" bildirileri dağıtıldı.

Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: 0 530 662 52 36

E-posta: [email protected]

Twitter: @birliksendikasi.org

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