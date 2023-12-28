Birlik Sendikası'ndan 'asgari ücret' açıklaması: 'Hakkımızı almak için örgütleniyoruz'

2024’te geçerli olacak asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Yoksulluk sınırının oldukça uzağında belirlenen ücret itirazları da beraberinde getirdi.

Asgari ücretin iktidar ve patronlar tarafından belirlendiğinin altını çizen Birlik Sendikası, yayımladığı açıklamayla ''Artık söz sırası işçilerde'' dedi.

Açıklanan ücreti kabul etmeyeceklerini bildiren Birlik Sendikası, ''Biliyoruz ki ancak işçilerin örgütlü mücadelesi bu kirli tabloyu değiştirebilir. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti işçilerin birlikteliği belirler" ifadelerini paylaştı.

'Asgari ücret kavgası devam ediyor!'

Emekçilere örgütlenme çağrısında bulunulan açıklamanın tamamı şöyle:

"Emekçilerin hayatını etkileyecek ücreti belirleme yetkisini kendinde bulanlar iktidar ve patronlar tarafından asgari ücret belirlendi.

Hayat pahalılığının arttığı, yoksulluk sınırının 45 bin 686 TL olduğu bir dönemde dalga geçer gibi asgari ücretin %49 zamla 17.002 TL olduğu açıklanıyor.

Artık söz söyleme sırası işçilerde!

Marketlerde, özel öğretim kurumlarında, müzik emekçileri arasında, vakıf üniversitesi akademisyenleri, işsizler, öğrenci işçiler patronlarla sermaye ile kavga etmek için, hakkımızı almak örgütleniyoruz.

Zenginlikleri bozulmasın diye çabalayan patronların açıkladığı ücret ile yaşayamayacağız. Biliyoruz ki ancak işçilerin örgütlü mücadelesi bu kirli tabloyu değiştirebilir. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti işçilerin birlikteliği belirler. İşçi sınıfının birlikte örgütlenmesi, sermaye ve onların uzantısı olan siyasetle kavgayı her şeyin önüne koyması ile bu can sıkıcı tablodan uzaklaşabileceğiz.

Bulunduğumuz işyerlerinde, okullarda, vakıf üniversitelerinde emeklerimizin karşılığını patronlara bırakmamak için bir araya gelmeye devam edeceğiz."