Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı yola çıkıyor

Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı yaptığı açıklamasında, 9 Eylül Cumartesi günü Birlik Sendikası Genel Merkez binasında, saat 13:30’da bir araya gelerek yola çıkacaklarını duyurdu.

Mücadele çağrısı yapılan açıklama şu şekilde:

‘’Patronların her geçen gün daha da zenginleştiği, aynı oranda da hayat pahalılığının arttığı yeni eğitim döneminde özel okul öğretmenlerine çağrımızdır:

Her geçen gün işsizlikle, uzun çalışma saatleri ve güvencesiz çalışma koşullarıyla geçimini sağlamaya çalışıyorsan,

Girdiğin ek ders, kurs, etüt ve sınav ücretleri ödenmiyorsa,

Yazın maaş ödememek için on aylık sözleşmeler dayatılıyor, bu yapılmadığında ise istifa baskısı gündeme geliyorsa,

Sigortan eksik yatırılıyorsa,

Sözleşmen yenilenmiyor ve maaşın eksik yatırılıyorsa;

Patronla tek başına mücadele etmek zorunda değilsin. Yeni dönemde kol kola girip dayanışmayla mücadele edelim.

Köle Değil Öğretmeniz!

9 Eylül Cumartesi günü Birlik Sendikası Genel Merkez binasında “Birlik Sendikası Özel Okul Öğretmenleri Dayanışma Ağı” olarak bir araya gelerek yola çıkıyoruz. Dayanışma ağı toplantımızda hep birlikte haklarımızı tartışacak, deneyimlerimizi paylaşarak “ne yapacağız” sorusuna birlikte cevap arayacağız.

Gücümüz Birliğimizdir!’’