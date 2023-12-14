Birlik Sendikası, öğretmenleri habersiz şekilde işten çıkartan ENKA Okulları önünden seslendi

Özel okulların, öğretmen maaşlarının toplam masrafından kaçmak için yaz aylarında öğretmenleri işten çıkarıp yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcında tekrar sözleşme imzalaması bilinen bir uygulama haline geldi. Söz konusu yöntemle öğretmenler mağdur edilmeye devam edilirken, ENKA Okulları’nda geçen yaz döneminde tekrar işe alınacakları taahhüdü ile işten çıkartılan öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılının başında işten tamamen çıkarıldı.

Söz konusu durum hakkında öğretmenlere bilgilendirilme dahi yapılmazken, okul yönetimi türlü bahanelerle öğretmenlerin tazminatlarını da vermeyeceğini açıkladı.

Birlik Sendikası'ndan okul önünde basın açıklaması

Birlik Sendikası, 2023-2024 eğitim dönemi başında ENKA Okulları’nda habersiz bir şekilde işten çıkarılan öğretmenlerin haklarını bir kez daha dile getirmek adına bugün okul önünde basın açıklaması düzenledi.

Öğretmenleri, eğitime sadece ticari bir kâr aracı gözüyle bakan patronlara karşı bir araya gelmeye çağıran eylemde Birlik Sendikası İstanbul İl Temsilcisi Beyza Çelik açıklamayı gerçekleştirdi.

Birlik Sendikası'nın açıklaması şöyle:

'Öğretmenlerin emeğine, alınterine göz dikiyorlar'

“Bugün burada öğretmenlere yapılan haksız ve usulsüz uygulamalara karşı sesimizi duyurmak için bir araya geldik. Özel okul patronları aldıkları kayıt ücretleri ve türlü teşviklerle karlarını artırırken öğretmenleri acımasızca sömürmekten çekinmiyor. Hayat pahalılığı karşısında hayatlarını idame ettirmeye çalışan öğretmenler de bu kölelik koşullarında eğitim vermeye mecbur kalıyor.

Öğretmenler, her geçen gün işsizlikle, uzun çalışma saatleri ve güvencesiz çalışma koşullarıyla geçimini sağlamaya çalışıyor. Derinleşen ekonomik kriz karşısında temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanır hale gelmeye başlayan öğretmenlerin emeğine, alınterine göz dikiyorlar.

Haber vermeden işten çıkarttı, tazminat vermyeceğini açıkladı

Her özel okulda olduğu gibi ENKA Okullarında da öğretmenler, zor şartlar altında çalıştırılması yetmiyormuş gibi öğretmen maaşlarının toplam masrafından kaçmak için yaz aylarında işten çıkarılıp yeni eğitim öğretim dönemi başlangıcında tekrar işe alınıyor. Bu yöntem, bu yıl da öğretmenleri mağdur etti. Aynı durumla karşı karşıya kalan

öğretmenler, geçen yaz döneminde de, güz döneminde kaldıkları yerden devam edecekleri taahhüdü ile işten çıkarıldı.

Fakat görüyoruz ki okul yönetimi sözlerini tutmuyor. Geçtiğimiz yaz ayında da işten çıkarılıp yeni dönemde çalışma sözü verilen öğretmenler yaz aylarında maaş alamamaları yetmiyormuş gibi yeni eğitim-öğretim yılının başında işten

tamamen çıkarıldı. Okul yönetimi haber dahi verme gereği duymadı. Öğretmenler bu bilgiyi, eğitim döneminin başlangıcından hemen önce okulu arayarak öğrendi.

Yaşananlar bunlarla sınırlı kalmadı! Öğretmenleri bir çöp torbası gibi dönem başında kapı önüne bırakan yönetim türlü bahanelerle öğretmenlerin tazminatlarını da vermeyeceğini dile getirdi.

'Yok öyle yağma!'

Yok öyle yağma! İçerisinde üyelerimizin de bulunduğu Enka Okullarında bu haksızlığı görmezden gelmiyoruz. Verilen vaadlerle öğretmenleri bekletmeleri kabul edilebilir olmadığı gibi haksız yere işten çıkarılmalarını da kabul etmiyoruz. Öğretmenler tazminatlarını alana kadar her türlü mücadeleyi vereceğiz.

İşyerlerinde yaşadığımız haksızlıklara boyun eğmeye, devamlı işten atılma tehdidi ile çalışmaya, her gün maaşım yetecek mi diye düşünmeye devam mı edeceğiz? Hayır! Böyle yaşamaya mecbur değiliz. Biz sustukça her gün daha kötü oluyor. Artık geleceğimizi elimize almalıyız.

Tüm öğretmenlerin haksızlıklara boyun eğmediği Birlik olduğu bir döneme ihtiyacımız var. Enka okullarının patronları başta olmak üzere tüm özel okul patronlarına sesleniyoruz; Yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vakit, öğretmenleri yoksulluğa mahkum edip kendileri sırça köşklerde keyif yapan patronlardan hesap sorma vaktidir. Tek bir öğretmenin dahi sömürülmediği, emeğinin yok sayılmadığı bir düzeni birlikte kuracağız. Öğretmenleri, eğitime sadece ticari bir kâr aracı gözüyle bakan patronlara karşı bir araya gelmeye, dayanışmaya, hakkımız olanı almak için birlikte hareket etmeye, örgütlenmeye çağırıyoruz! Gücümüz Birliğimizdir!”