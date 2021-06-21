Birlik Sendikası: Kusura da bakacağız canınızı da sıkacağız!

Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi, müzikle ilgili kısıtlamaların saat 24.00'e çekildiğini açıklayan Erdoğan'ın "Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur" ifadelerine tepki gösterdi.

Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklama yapan Birlik Sendikası Müzik Emekçileri Örgütlenmesi

"Müzik emekçileri olarak bir araya geliyoruz, örgütleniyoruz. Cevapsız kalacağını sanmayın. Müzik emekçileri sahnelerine, emeklerine, birbirlerine sahip çıkıyor. Kusura da bakacağız canınızı da sıkacağız!" dedi.

Sendikanın #kusurabakıyoruz etiketiyle yaptığı paylaşımlarda şöyle denildi:

"Müzik emekçileri bir seneyi aşkın süredir işsiz. İşimizi, sahnemiz geri istiyoruz. Sizin gürültü dediğiniz ekmeğimizi kazandığımız sahnemiz.

Müzik emekçileri plansızlığınız yüzünden intihar etti umursamadınız. Müzik emekçileri kirasını ödeyemedi umursamadınız. Müzik emekçileri açlıkla yüz yüze geldi umursamadınız. Şimdi kalkmış gürültü yapıyorsunuz diyorsunuz!

Biz varız, gürültü değil müziğimizi yapıyoruz. Bizi ve mesleğimizi yok saymanıza izin vermeyeceğiz. Bizleri görmezden gelmenize boyun eğmeyeceğiz.

Müzik emekçileri olarak bir araya geliyoruz, örgütleniyoruz. Cevapsız kalacağını sanmayın. Müzik emekçileri sahnelerine, emeklerine, birbirlerine sahip çıkıyor. Kusura da bakacağız canınızı da sıkacağız!"