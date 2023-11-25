Birlik Sendikası: Kadınların mücadelesi karanlıkları aydınlığa çevirecek

Birlik Sendikası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Her fırsatta kadınlara sömürünün en şiddetlisini layık görenler bilsinler ki kadınlar bir araya gelip mücadele ederek bu düzeni değiştirecektir" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Hayatın her alanında kadınların kazanılmış haklarına saldırılıyor. İşyerlerinde yaşanan taciz, şiddet ve sömürü hayatın bir parçası haline gelirken, kadınlar gericiliğin arttığı bu düzende yaşayamaz hale geliyor.

Özel okullarda, vakıf üniversitelerinde, marketlerde, AVM ve mağazalarda çalışan emekçi kadınlar her geçen gün eşitsizlik ve mobbing ile karşı karşıya kalıyor. AVM’ler başta olmak üzere çalışan yüzlerce kadın emekçiyi süslenerek, her daim güler yüzle çalışmaya mecbur bırakan bu düzen, yılın belirli günlerinde kadınları hatırlıyor, kadınlara özel ‘projeler’ üretiyor.

Kadınların bunlara karnı tok!

Her fırsatta kadınlara sömürünün en şiddetlisini layık görenler bilsinler ki kadınlar bir araya gelip mücadele ederek bu düzeni değiştirecektir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde başta üyelerimiz olan kadınlar olmak üzere tüm kadınları şiddetsiz, sömürüsüz, aydınlık bir düzeni kurmak için işyerlerinden başlayarak bir araya gelmeye çağırıyoruz. Kadınların öldürülmediği, şiddetin ve sömürünün ortadan kalktığı, kadınların tacize, hakarete maruz kalmadığı bir düzen hepimizin hakkı.

Emekçi kadınlar gücüne güveniyor, Birlik Sendikası’nda mücadele ederek geleceğe güvenle bakmaya devam ediyor.

Gücümüz Birliğimizdir!"