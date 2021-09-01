Birlik Sendikası: Gerçek barış işçilerle gelecek!

Birlik Sendikası, 1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle bir açıklama yaptı.

"Gerçek barış işçilerle gelecek" başlıklı açıklama şöyle:

"1 Eylül, Nazi Almanyası’nın Polonya işgalini başlatarak dünyayı kanlı bir savaşa sürüklediği tarih. Bugün başka bir tarih yazmaya çalışsalar da Nazilerin arkasında emperyalist ülkelerin olduğunu biliyoruz.

İşçi sınıfının kurduğu iyi ne varsa yıkmak için emperyalist ülkeler savaş çıkarmaktan da asla geri durmadı. Bu savaşlarda emekçiler canlarını verdi. Bugün bu tarihi barış ile birlikte anmamızı Sovyetler Birliğinin milyonlarca yurttaşı, Avrupa’da her sokakta mücadele eden emekçiler sağladı.

Emperyalist paylaşım savaşlarının, emperyalist işgallerin emekçilerin örgütlülüğünü önlemek, sömürüyü devam ettirmek için olduğunu biliyoruz. Dünyada barışın gerçek anlamda tesis edilmesi ise işçilerin örgütlü gücü büyüdükçe olacak. Gerçek barışı kurabilmek, sömürüye son vermek için işçilerin örgütlü gücünü büyüteceğiz.

Savaşların ve sömürünün son bulduğu, işçilerin barış içinde yaşayacağı bir ülkeyi ve dünyayı kurmak için mücadele edeceğiz.

Yaşasın 1 Eylül Dünya Barış Günü!"

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