Birlik Sendikası: Emekçiler hem patrona hem enflasyona bir kez daha ezdirildi!

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yaklaşık yüzde 30’luk artışla açlık sınırının altında bırakılarak 5 bin 500 lira olarak belirlendi.

Yeni asgari ücretle ilgili Birlik Sendikası, "Dün açıklanan asgari ücret ile emekçiler hem patrona hem enflasyona bir kez daha ezdirilmiştir. Ekmeğimize, geleceğimize, ülkemize el koyanlara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Gücümüz Birliğimizdir!" açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yayınlanan açıklama şöyle:

Dün açıklanan asgari ücret ile emekçiler hem patrona hem enflasyona bir kez daha ezdirilmiştir.



Ekmeğimize, geleceğimize, ülkemize el koyanlara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Gücümüz Birliğimizdir!#gücümüzbirliğimizdir pic.twitter.com/bXeYoXz07j — Birlik Sendikası (@birliksendikasi) July 2, 2022

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