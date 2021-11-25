Birlik Sendikası: Çaresiz değiliz, kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğiz

Birlik Sendikası, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne dair "Çaresiz değiliz, kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğiz" başlıklı bir açıklamada bulundu.

Kadınları bir araya gelmeye ve omuz omuza mücadele etmeye çağıran Birlik Sendikası, yaptığı açıklamada "Mücadele etmedikçe, yan yana gelmedikçe daha da yalnızlaşıyoruz. Kötü çalışma koşullarının, sokakta işyerinde yaşadığımız ekonomik, fiziksel, psikolojik şiddetin kaderimiz olmadığını biliyoruz. Krizin, şiddetin, eşitsizliğin yükünü taşımak, çalışırken tacize uğramak, mobbinge uğramak, şiddet görmek, ölmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Birlik Sendikası'nın açıklamasının tam metni şöyle:

Çaresiz değiliz, kadına yönelik şiddetle mücadele edeceğiz

Bugün 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü



Şiddet sadece evde, sokakta sevgili ya da koca tarafından uygulanmıyor. İşyerlerinde kadınlara yönelik şiddet azımsanmayacak düzeyde yoğunlaşıyor. Kadınlara işyerlerinde fiziksel, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet uygulanıyor, kadınlar tacize uğruyor, ayrımcılık, mobbing, düşük ücret, kayıt dışı çalışma gibi temel sorunlarla yüz yüze kalıyor. Çoğu işyerinde taciz ve mobbing nedeniyle kadın işçilerin hayatı cehenneme dönüyor.



Ülkemizin ekonomisi, yıllardır yerli ve yabancı sermayenin çıkarları doğrultusunda benimsenen politikalar sonucu yıkımın eşiğindedir. Ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor, emekçiler hızla yoksullaşıyor. Artan yoksulluktan en fazla payı ise kadınlar alıyor. Aynı işi yapmalarına karşın daha düşük ücretlerle çalışmaya zorlanıyor, uzun mesai saatlerine mahkum ediliyor, daha fazla sömürülüyor, işsiz kalma tehditleri ile kendilerini yalnız ve çaresiz hissediyor.

Çaresiz olmadığımızı biliyoruz.



Mücadele etmedikçe, yan yana gelmedikçe daha da yalnızlaşıyoruz. Kötü çalışma koşullarının, sokakta işyerinde yaşadığımız ekonomik, fiziksel, psikolojik şiddetin kaderimiz olmadığını biliyoruz. Krizin, şiddetin, eşitsizliğin yükünü taşımak, çalışırken tacize uğramak, mobbinge uğramak, şiddet görmek, ölmek istemiyoruz.



Ayrıca, kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın artmasına yol açan İstanbul Sözleşmesinden çıkılması kararı iptal edilmesini, ILO tarafından 2019 yılında kabul edilen 190 Sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylanmasını istiyoruz.



AVM’lerde, marketlerde, özel okullarda, kurs merkezlerinde, ofislerde, eczanelerde, avukatlık bürolarında, sürücü kurslarında, işsizliğe, yoksullaşmaya, uzun ve esnek çalışma saatlerine, düşük ücretlere, tacize, evde, işte, sokakta yaşamın her alanındaki şiddete karşı, kadınları Birlik Sendikası’nda bir araya gelmeye omuz omuza mücadele etmeye çağırıyoruz.

Gücümüz Birliğimizdir!