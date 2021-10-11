Birlik Sendikası Ankara temsilciliği açılıyor

Birlik Sendikası 16 Ekim Cumartesi günü Ankara temsilciliğini açıyor.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm üye ve dostlarımızı 16.00'da yapacağımız açılışımıza ve ardından 17.00'de gerçekleştireceğimiz buluşmaya davet ediyoruz" denildi.

Açılış "Sendikamız büyüyor, gücümüz birliğimizdir!" sözleriyle duyuruldu.