Birlik Sendikası Ankara temsilciliği açılıyor

Birlik Sendikası 16 Ekim Cumartesi günü Ankara temsilciliğini açıyor.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm üye ve dostlarımızı 16.00'da yapacağımız açılışımıza ve ardından 17.00'de gerçekleştireceğimiz buluşmaya davet ediyoruz" denildi.
Açılış "Sendikamız büyüyor, gücümüz birliğimizdir!" sözleriyle duyuruldu.
Sendikamız büyüyor ✊— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) October 11, 2021
16 Ekim Cumartesi günü Ankara temsilciliğimizi açıyoruz!
Tüm üye ve dostlarımızı 16.00'da yapacağımız açılışımıza ve ardından 17.00'de gerçekleştireceğimiz buluşmaya davet ediyoruz.
Gücümüz Birliğimizdir! pic.twitter.com/ucd5XjvluH