Birlik Sendikası'ndan açılış etkinliği

Birlik Sendikası, sendikanın yeni merkezinin açılışını 15-16 Haziran'ın yıl dönümünde açtı.

Açılış etkinliğinde Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu konuşma yaptı. Karaoğlu, zor koşullardan geçtiğimizi ama bu zorluğun yeni olmadığını, yeni olanın salgın hastalık olduğunu söyledi. Sermaye ve iktidarın salgını fırsat olarak değerlendirdiğini dile getiren Güner Karaoğlu, zorlu koşullarda işçilerin gücünün birlikleri olduğunu vurguladı.

Güner Karaoğlu, örgütlü olmanın, sendikalı olmanın ama en önemlisinin örgütlü olmak kadar örgütlü hareket hareket etmek olduğunu ve bu açılıştan sonra da sendika örgütlenmesini büyütmek için çok çalışacaklarını vurguladı.

Karaoğlu’nun ardından TKP MK üyesi Alpaslan Savaş konuşma yaptı. Savaş, konuşmasında, 51 yıl önce 15-16 Haziran direnişi ile işçi sınıfının "ben buradayım" dediğini sonrasına da çok dersler bıraktığını söyledi.

Savaş, “İşçi sınıfı varlığını bu direnişle ve öncesindeki eylemlerle kanıtlamıştır ama aradan geçen zamana rağmen hala o dönemde olduğu gibi işçi sınıfı var mıdır tartışmaları yapılıyor. Bugün bu sendikanın açılışının, kuruluşunun çok önemi var. Bugün hizmet sektöründe kitlesel bir işçi sınıfı var. Bu sendika da buradaki örgütsüzlüğü sona erdirmek üzere kuruldu. Birlik Sendikası umut olacaktır önümüzdeki dönemde” dedi.

Konuşmaların ardından Kaan Sancaktar, Kardelen Pinar, Furkan Karakaya, Süleyman Can Aslanyürek, Güven Kargın, Ali Pehlivan, Yiğit Özgiray, Günselin Seda Çetinkaya müzikleriyle etkinliğe katıldılar.