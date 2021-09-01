Birlik Sendikası: A101 çalışanları, yalnız değilsiniz!

A101'de çalışan işçilerden iş yoğunluğu ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi üzerine şikâyetler artarken Birlik Sendikası bir çağrıda bulundu.
Sendika sosyal medyadan şu çağrıyı paylaştı:
"A101'de çalış çalış bitmiyor!
Eksik personel nedeniyle neredeyse her gün fazla mesai yapıyoruz.
Yetmiyor, fazla mesai ücreti de almıyoruz.
Yaşanabilir bir ücret, insanca çalışma saatleri, fazla mesai ücreti hepimizin hakkı.
A101 çalışanları, yalnız değilsiniz!
Bu haklarımız için Birlik Sendikası'na üye olalım.
Birlik Sendikası’na ulaşın, hakkımız olanı birlikte alalım."
A101 çalışanları, yalnız değilsiniz!— Birlik Sendikası (@birliksendikasi) September 1, 2021
Bu haklarımız için Birlik Sendikası'na üye olalım.
Birlik Sendikası’na ulaşın, hakkımız olanı birlikte alalım. pic.twitter.com/fYbrv22zJY
Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0 530 662 52 36
E-posta: [email protected]
Twitter: @birliksendikasi.org
Facebook: @BirlikSendikasi
Instagram: birliksendikasi