Birleşik Rusya Partisi Medvedev'i yeniden parti başkanlığına seçti

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin başkanlığına yeniden seçildi.

Parti tüzüğüne göre Birleşik Rusya Başkanının görev süresi beş yıl.

Medvedev'in adaylığı, partinin Yüksek Konsey Başkanı Boris Grizlov tarafından kongreye sunuldu. Gorizlov, "Kongre için belirlenen görevler ve partinin yüksek ve genel kurullarının ortak toplantısının kararı dikkate alınarak, Dmitri A. Medvedev'in Birleşik Rusya Partisi Genel Başkanı olarak beş yıllık bir dönem için yeniden seçilmesi önerilmektedir." dedi.

Medvedev, 2012'den beri Birleşik Rusya'nın başkanı.