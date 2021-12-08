Birleşik Metal-İş Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlanamadığını duyurdu

Birleşik Metal-İş Sendikası, "MESS’ten sefalet zammı önerisi: Görüşme süreci bitti, uyuşmazlık tutuldu" başlıklı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, 2 Ekim’de başlayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin dün yapılan beşinci toplantısında anlaşmanın sağlanamadığı ve Uyuşmazlık Tutanağı tutulduğu belirtildi. Toplu iş sözleşmesi sürecinin arabulucu ile devam edeceği duyuruldu.

Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu'nun konuya dair yaptığı açıklama şöyle:

"12 Ekim’de başlayan MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde bugün (7 Aralık 2021) yapılan beşinci toplantıda anlaşma sağlanamadı ve Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu. Süreç arabulucu ile devam edecek.

Bugün yapılan toplantıda, ücret ve ücrete bağlı maddeler ile sosyal ödeneklerin ağırlıklı olduğu 25 madde, 18 Geçici Madde ve yönetmelikler görüşüldü. Görüşülen maddelerden 1 ana madde, 2 ek madde kabul edildi.

Sendikamızın TİS teklifi 78 ana madde, 5 geçici madde, 19 ek madde ve yönetmeliklerden oluşmaktadır. Yapılan 5 toplantıda 36 ana madde, 2 geçici madde, 6 ek madde kabul edilirken, 41 ana madde, 3 geçici madde, 16 ek madde olmak üzere toplam 60 madde ve bazı yönetmelikler için Uyuşmazlık Tutanağı tutuldu.

Yapılan 5 toplantıda, değişiklik önerdiğimiz hiçbir madde kabul edilmemiştir. Dolayısıyla MESS, bugüne kadar hiçbir talebimizi kabul etmemiştir.

Diğer yandan değişiklik önermediğimiz bazı maddeler bile kabul edilmemiş, tersine MESS tarafından karşı teklifler verilerek, mevcut haklar geriye götürülmek istenmiştir.

MESS, tarafından bugün yapılan toplantıda, ücret zam teklifi olarak birinci 6 aylık dönem için yüzde 12 oranında ücret zammı önermiştir. Bu oran ortalama ücrette ikramiye dahil net 560 TL’dir. Diğer altışar aylarda ise enflasyon oranında zam önermiştir.

Sendikamızın ücret zammı talebi ortalama ücrette ilk 6 aylık dönem için yüzde 30,89’dur.

Bu teklifimiz ilk 6 aylık dönem için ortalama ücrette ikramiye dahil net 1.458 TL’ye denk gelmektedir.

MESS, sosyal haklarda da yüzde 19,25 oranında (1 Eylül 2019 öncesindeki 1 yıllık dönemde gerçekleşen resmi enflasyon oranı) artış teklif etti. Sendikamızın sosyal haklara ilişkin teklifi ise ortalamada yüzde 45.

MESS, sosyal haklarla ilgili herhangi bir ilave teklifimizi kabul etmeyeceğini belirtmiştir.

Ayrıca, işyeri uygulamalarının TİS’de yer almasına ilişkin teklifimiz de kabul edilmemiştir.

MESS ayrıca Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının eş ve çocuklar için de geçerli olması talebimizi kabul etmemiştir.

MESS’in tekliflerinin ve dayatmalarının kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir. MESS yetkililerine de belirttiğimiz gibi metal işçileri açlık ve sefalet ücretlerini asla kabul etmeyeceklerdir. Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir.

MESS, metal işçilerine açlık ve sefaleti reva görüyor. İnsanca yaşayacak bir ücret ve çalışma koşulları hakkımızdır ve bunun için mücadele etmekten geri durmayacağız.

Son aylarda sürekli biçimde güne yeni zamlarla başlıyoruz. Bir gün aldığımızı ertesi gün aynı fiyata alamıyoruz.

Resmi enflasyonun hiçbir gerçekliğinin olmadığı ortadadır. Dolayısıyla, resmi enflasyonu referans alarak teklif edilen ücret artışlarının kabul edilmesi söz konusu olamaz.

İşçiler sürekli yoksullaşmakta ve reel ücret kaybı giderek artmaktadır. Başta ücret zammı olmak üzere, teklif ettiğimiz tüm maddeler işçilerin en doğal haklarıdır. İşverenler, yüksek oranlı karlar etmeye devam etmektedir.

Döviz kurlarındaki artış ücretlerimizi erittiği gibi, çoğu işveren için de ücret maliyetinin oldukça düşmesine neden olmuştur. Biz yoksullaşırken, onlar karlarına kar katmaya devam ediyorlar. Taleplerimizi fazlasıyla karşılayacak üretim ve karlılığın yaşandığı bir dönemdeyiz.

Pandeminin pik yaptığı dönemlerde dahi işçiler çarkların dönmesini sağlamış, canları pahasına çalışmışlardır. Ortaya çıkan yüksek karlar işçilerin bu fedakar, özverili çalışmaları sayesindedir.

Şimdi sıra metal patronlarındadır. Metal işverenleri ellerini ceplerine atmalı ve işçilerin haklı taleplerini kabul etmelidir.

Şimdi, işçilerin emeklerinin karşılığının ödenmesinin zamanı gelmiştir.

Sendikamızın Başkanlar Kurulu 9 Aralık Perşembe günü toplanacak, daha sonra ise Merkez Toplu Sözleşme Komisyonumuz toplanarak, gelişmeleri değerlendirecek ve Toplu sözleşme sürecine yönelik mücadele kararları alacaktır"