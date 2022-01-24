Birleşik Metal-İş'den Farplas açıklaması: 'Çoğunluk sağlandı'

Kocaeli Gebze'de Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan, otomobil plastik aksamı üreten Farplas'ta işçiler patronun açıkladığı zamma itiraz ederek iş durdurmuştu.

İşçiler tarafından başlatılan eylem, sabah vardiyasına gelen diğer işçilerle birleşerek devam etmiş, Farplas önünde toplanan işçiler "Direne direne kazanacağız" ve "İşçiyiz haklıyız kazanacağız" sloganları atarak, talepleri kabul edilene kadar mücadeleye devam edeceklerini söylemişlerdi.

Farplas’taki direniş sürerken, işçiler üzerinde patronun sendika seçimine ilişkin baskısının da sürdüğü öğrenildi.

Sendikal haklarını engellemeye çalışan, işçiler üzerinde "sendikaya gitmeyin" baskısı kurmaya çalışan patrona karşı Birleşik Metal-İş sendikası ile bir araya gelen Farplas işçileri “Farplas işçisi köle değildir” sloganları attı.

Öte yandan, bu sabah vardiya giriş çıkışında Birleşik Metal-İş ile işçilerin gerçekleştirdiği buluşmada, sendikanın baskılara karşı gerekli yasal girişimleri yaptığı ve çoğunluğu sağlama konusunda sendikanın yetki sürecini başlatacağı duyuruldu.