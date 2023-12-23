Birleşik Kamu-İş: Yıllık gıda enflasyonu yüzde 100

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, verilerini halkın en fazla tükettiği 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak hazırladı.

Aralık 2023 raporunda dünya genelinde düşmeye devam eden gıda fiyatlarının Türkiye’de 43 aydır aralıksız arttığına dikkat çekildi.

Buna göre aralıkta gıda fiyatları bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında arttı. Gıda fiyatlarındaki yıllık artışsa yüzde 100,2 oldu.

İki yılda yüzde 670 oranında artış

“Yanlış ekonomik politikaların gıda fiyatlarında tetiklediği artış, ülkedeki açlık ve yoksulluk riskini giderek büyütüyor” ifadesinin kullanıldığı raporda yer alan tespitler şöyle: