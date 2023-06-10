Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Nahyan Türkiye’ye geldi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan bugün Türkiye’ye geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile Atatürk Havalimanı’nda bir araya geldi.

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Yaklaşık 30 dakika süren görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Al Nahyan, Kasım 2021’de Türkiye'yi ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilişkilerin bozulduğu BAE'yi 6 yıl aradan sonra Şubat 2022'de ziyaret etmişti.