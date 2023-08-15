Birinci sınıfa kaydı yapılan 341 bin 881 öğrenci 12. sınıftan mezun olamadı

2011-2012 öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa kaydı yapılan 1 milyon 404 bin 857 çocuğun 341 bin 881’i 12. sınıfa ulaşamadı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2011-2012 ile 2021- 2022 eğitim öğretim dönemlerine ilişkin istatistikleri yayımlandı.

Cumhuriyet'ten Figen Atalay'ın haberine göre; Eğitim Uzmanı Alaattin Dinçer, ilkokula başlamasına rağmen 12. sınıfa kadar eğitimlerini devam ettiremeyen çocukların sayısal olarak karşılaştırmalı analizini yaptı.

14 kentte okula başlayan çocukların yüzde 42'si 12. sınıfa ulaşamadı

Atalay, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Birinci gruptaki 14 ilin 2011 - 2012 yılı ilkokula başlama sayıları ile 2021 - 2022 yılı 12. sınıfta görülenlerin sayılarını karşılaştırdığımızda; Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Muş, Van, Şırnak, Bingöl, Hakkâri, Adıyaman, Iğdır illerinde 286 bin 947 çocuğun 1. sınıfta kayıtlı olduğu görülüyor. Bu çocuklardan 165 bin 136’sı 12. sınıfta var, 121 bin 811’i ise yok. Bir başka ifade ile bu 14 kentte okula başlayan çocuklardan yüzde 42,45’inin 12. sınıfta görülmediğini istatistik sonuçlarında görmek mümkün. Bu 14 il arasında 12. sınıfta görünmeyen çocukların oranı Şanlıurfa’da yüzde 59,13, Mardin’de yüzde 54,70, Iğdır’da yüzde 42,96, Siirt’te yüzde 39,95."

Hem göç alan hem de sanayileşmenin geliştiği İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Adana, Mersin, Kayseri, Gaziantep, Konya, Antalya, Tekirdağ, Kocaeli, Zonguldak illerindeki durumu da araştıran Dinçer, “Bu illerde 626 bin 370 çocuğun 1. sınıfa başladığı, bu çocuklardan 504 bin 538’inin 12. sınıfta olduğu, 121 bin 832’sinin ise görülmediği sonucuna ulaştık. Yani bu 14 ilde çocukların yüzde 19,45’i 12 sınıf sayılarında yok. Bu oran Konya’da yüzde 43,23, Adana’da yüzde 38,31, Mersin’de yüzde 25,09, İstanbul’da yüzde 22,82” dedi.