Birçok kentte köy yolları ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle çeşitli ilçelerde 39 köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı.

Van'da da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray’da 6, Başkale'de 9 ve Gürpınar ilçesinde ise 10 olmak üzere toplam 25 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 63 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 2 günden bu yana kar yağışının etkili olduğunu ve 63 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Bitlis'te de kar nedeniyle 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bu Kentlerde karla mücadele ekiplerinin kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. (İHA)