Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugüne ilişkin beş ayrı uyarı açıklamasında bulundu.
Yapılan uyarılar şöyle:
- Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.12.2021 Cumartesi günü Balıkesir’in kuzey ve batı ilçeleri, Bursa’nın güney kesimleri ile Çanakkale’nin Yenice, Çan, Biga ilçelerinin 400-500 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.12.2021 Cumartesi günü Kütahya, Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli’nin 700-800 m üzeri yüksek kesimleri ile Muğla’nın 900 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışları bekleniyor. Muğla ve Denizli’nin yükseklerinde Cumartesi gece saatlerinden sonra, diğer yerlerde Pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- Yapılan son değerlendirmelere göre; 18.12.2021 Cumartesi günü aksam saatlerinden sonra Burdur’un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya’nın 1100-1200 m üzeri yüksek kesimleri ile Konya’nın güney ve batısında de kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Kar yağışlarının genellikle Cumartesi gece saatlerinden sonra, Antalya’nın doğusunun yüksekleri ile Konya çevrelerinde Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Konya Antalya yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
- Marmara'da rüzgarın yarın (18.12.2021 Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Pazar günü (19.12.2021) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
- Kuzey Ege'de rüzgarın yarın (18.12.2021 Cumartesi) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa)kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Pazar günü (19.12.2021) akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
- Güney Ege'de rüzgarın yarın (18.12.2021 Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Pazar günü (19.12.2021) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
- Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden sonra güneydoğu bölgelerimizde görülecek olan yağışların, Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu, Batman’ın kuzey, Bitlis ve Muş’un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak (30-60 kg/m2), 900 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde (15-25 cm), Cumartesi (18.12.2021) günü öğle saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklediğinden ani sel, su baskını, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.