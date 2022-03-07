Birçok ilde ayçiçek yağ denetimi gerçekleştirildi

Ayçiçek yağında stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı yurttaşlar uzun yağ kuyrukları oluşturmuş ve ayçiçek yağının fahiş fiyatlara satışa sunulması, yağların stoklanması gibi usulsüzlükler gündeme gelmişti.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin pek çok ilinde zabıta ekiplerince konuya dair denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde "fahiş fiyat farkı, etiketsiz ürün satışı, raf ve kasa arasındaki fiyat farkı, stokçuluk gibi usulsüzlükler" denetlendi.

Denetimlerde usulsüzlük yapan işletmelere cezai işlem uygulandığı açıklandı.