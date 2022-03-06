EGM'den 'yağ fiyatları' paylaşımı yapan hesaplara işlem!

Ayçiçek yağı fiyatlarına gelen zamlar ve stokların tükendiği yönündeki haberlerin ardından halk marketlere akın etmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün katıldığı bir toplantıda gıda stoklarında bir sorun olmadığını savunarak sosyal medyada konuya ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma sinyalini vermişti.

Soylu'nun bu açıklamasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) 45 Twitter hesabı hakkında işlem başlatıldığı açıklaması yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamada "Twitter isimli sosyal medya platformu üzerinde 'Yağ fiyatları' üzerinden provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında işlemlere başlanılmıştır" denildi.