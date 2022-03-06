İnternette ‘36 ay taksitle’ ayçiçek yağı satışı başladı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizle birlikte, Türkiye'nin ham yağ ithalatının olumsuz etkileneceği endişesiyle başlayan yağ krizi sonrasında internette 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 36 ay vadeli taksitle satılmaya başlandı.

T24'ün aktardığına göre, bir internet sitesinde yer alan bir ilana göre 18 litrelik teneke ayçiçek yağı 1.098 liradan satılırken, aylık 44 lira ödemeyle 36 ay vadeli taksit seçeneği sunuldu.

Dün piyasada yeterli ürün bulunmadığı ve buna bağlı olarak fiyatlarda artış görüleceği endişesiyle pek çok markette izdiham yaşanmış, yurttaşlar yağ alabilmek için uzun süre boyunca sıra beklemişti.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yağ krizine ilişkin bu sabah yaptığı açıklamada "Türkiye'nin yeterli yağ stoku var" demişti.