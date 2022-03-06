Ayçiçek yağında kriz: Üç saatte zam gelen ayçiçek yağına kısıtlama...

Ayçiçek yağında stokların tükenme ve fiyatların daha da artma riskine karşı vatandaşlar marketlere akın etti.

Birden fazla ayçiçek yağı alan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı marketlerde yağ satışı 1 adet ile sınırlandırılırken yurttaşlar yaşananlara tepki gösterdi.

İstanbul’un birçok noktasında çekilen görüntülerde zincir marketlerde uzun kuyruklar oluştuğu, vatandaşın birden fazla ayçiçek yağı alarak sıraya girdiği görüldü.

HalkTV’de yer alan habere göre, bir zincir marketin yağ alımını sınırlandırdığı, 4,5 litrelik yağların 145 TL'den satıldığı görülürken marketin ayçiçek yağı satış reyonlarına, “Tüm müşterilerimizin faydalanabilmesi için, yağ satışlarımız 1 adet ile sınırlıdır” yazısı asıldı.

Vatandaşlardan 'stokçuluk' eleştirisi

Yine büyük bir market zincirinde çekilen görüntüde vatandaş ile market çalışanları arasında yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Vatandaşlar, market çalışanlarının ellerinde bulunan yağı depoya götürerek satmadığını ve stokçuluk yaptığını öne sürerek tepki gösterdi.

Market çalışanının, ayçiçek yağlarını reyondan kaldırdığı anların görüntüsünü kaydeden vatandaşlar, “Bize satılmıyor. Parasıyla satılmıyor. Bu etik değil” diye isyan etti.

Üç saatte fiyatlara zam geldi

Öte yandan bir markette saat 09.59'da 5 litresi 108 TL olan ayçiçek yağının saat 12.46 itibarıyla 119,95 TL'den satıldığı görüldü.