Ayçiçek yağına saatlik zam: 1 saat içinde etiketler ikinci kez değişti

Türkiye'de zammın en çok hissedildiği gıda ayçiçek yağı oldu. Zeytinyağı ile fiyatları neredeyse kafa kafaya gelen ayçiçek yağı, 1 saat içinde ikinci kez zamlandı.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yudum markalı ayçiçek yağlarına ikinci bir zammın geldiğini paylaştı. Bu sabaha kadar 119,98 liradan satılan 5 litrelik ayçiçek yağı, 10 liralık zamla birlikte 129,98 liradan satılmaya başlandı. Yeni etiketlerden 1 saat sonra aynı marka yağlara bir zam daha geldi. Fiyatlar 5 lira daha artarak 134,98 lira oldu.