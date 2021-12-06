Ayçiçek yağına saatlik zam: 1 saat içinde etiketler ikinci kez değişti

Türkiye'de zammın en çok hissedildiği gıda ayçiçek yağı oldu. Zeytinyağı ile fiyatları neredeyse kafa kafaya gelen ayçiçek yağı, 1 saat içinde ikinci kez zamlandı.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yudum markalı ayçiçek yağlarına ikinci bir zammın geldiğini paylaştı. Bu sabaha kadar 119,98 liradan satılan 5 litrelik ayçiçek yağı, 10 liralık zamla birlikte 129,98 liradan satılmaya başlandı. Yeni etiketlerden 1 saat sonra aynı marka yağlara bir zam daha geldi. Fiyatlar 5 lira daha artarak 134,98 lira oldu.
Bugün, 119.98 olan Yudum yağa 10 TL zam geldi 129.98 oldu. 1 saat geçmeden 5 lira daha zam geldi 134.98 oldu. pic.twitter.com/aYfpNPfRpv— ibrahim Haskoloğlu (@haskologlu) December 6, 2021