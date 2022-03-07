Nureddin Nebati'den 'nebati yağ' açıklaması: Temmuz ayına kadar stoğumuz yeter

İthalatın yüzde 70'inin Rusya ve Ukrayna'dan yapıldığı ayçiçek yağı stoklarının azaldığı iddialarına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den açıklama geldi.

Nebati, yağ stoklarının tükendiği ve marketlerde kuyruklar oluştuğuna yönelik haberlere tepki gösterdi. Ayçiçek yağı stoklarının yeterli olduğunu söyleyen Nebati, "Yağ stoku bitmiştir, gidip alın diyenler bu ülkeye ihanet ediyor. Hiçbir şey yapmasak temmuz ayına yetecek kadar stok var" dedi.

"Sanki kuyruk varmış gibi, sonradan üretilmiş fotoğraflarla ihanete varan söylemlerde bulunanlarla ilgili bir iletişimimiz olacak" diyen Nebati, şöyle devam etti:

"20 Aralık öncesi döviz kurlarından ciddi zarar gören bireyseller şunu bilin, şu anda sizi yönlendirmeye gayret edenler ülkenin çıkarına değil ülkeye düşmanlık yapmaktalar. Savaşın bütün dünyayı etkilediği, petrol fiyatlarının arttığı dönemde ülkede yoksulluk varmış gibi operasyon çekenlere karşı bakanlık olarak net bir şekilde operasyon çekeceğimizi herkes bilsin."