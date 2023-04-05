İş bırakan Karşıyaka Belediyesi işçileri haklarının bir bölümünü aldı

Genel-İş İzmir 8 No’lu Şube'nin örgütlü olduğu İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne ait Kent AŞ ve Personel AŞ şirketlerinde çalışan işçiler, geriye dönük alacakları, ücretlerinin eksik ve zamanında yatmamasından kaynaklı iş bırakmıştı.

İşçinin uzun süredir düzensiz yatmakta olan maaşları, 10 aydır ödenmeyen bir adet geriye dönük alacağının bordroda gösterildiği halde ödenmemesinden şikayetçiydi. Ayrıca işçilerin soL'a verdiği bilgiye göre, belediye protokol görüşmesinde verdiği sözleri yerine getirmekten kaçınması sonrası iş durdurma eylemi başladı. Sendikaya bağlı işçiler 30 Mart'ta sahaya inerek iş durdurdu ve böylelikle belediye başkanının ve birim müdürlerinin "vazgeçin" çabalarına rağmen toplam bir buçuk gün süren bir eylem yaptı.

İşçiler, "Taleplerimiz 6 aydır düzensiz taksit taksit ödenen maaşlarımızın artık her ay tek seferde tarafımıza ödenmesi, 10 aydır ödenmeyen TİS den kaynaklanan bir geriye dönüş alacağımızın ödenmesi ve protokol görüşmesinde daha önce verilen sözlerin tutulmasıydı" dedi.

'1 aylık geriye dönük alacağımız verilmedi'

soL'a konuşan işçiler, "Şubat ayı maaş hak edişlerimiz den kalan maaşımızın yüzde 25'i tarafımıza ödendi. Fakat henüz 1 aylık geriye dönük alacağımız verilmedi" dedi.

İşçiler bundan sonraki plana ilişkinse, "Öncelikle maaşların düzensiz yatma döngüsünün son bulması sağlamak istiyoruz. İşçinin 10 aydır alamadığı geriye dönük alacak hakkının tarafımıza ödenmesinin sağlanmalı. Tekrar aynı durumların devam etmesi durumunda ise kısa süreli bir eylemden örgütlü bir greve evrilmiş bir eylem pratiğiyle Karşıyaka Belediyesi işçisi sesini duyuracaktır" diye konuştu.