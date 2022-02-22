İş bırakan işçiler bir haftada iki defa ifadeye götürüldü

Burdur’da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal şantiyesinde çalışan 8 işçi, aylardır ödenmeyen maaşları nedeniyle iş bıraktı. Grev yapan inşaat işçileri patronun şikayeti üzerine bir haftada iki defa polis ekiplerince ifadeye götürüldü.

Cumhuriyet'ten Samed Balçık'ın haberine göre, haklarını talep ettikleri yüklenici firma Ceylan İnşaat ve taşeron firma AYM Mekanik'tan yanıt alamamaları üzerine iş bırakan işçiler, grevlerinin 3. gününde patronun şikayeti üzerine polis tarafından karakola götürüldü.

"Binayı işgal ediyorlar" diye şikayet edilen işçiler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Grevlerini sürdüren işçiler, bugün yeniden ifadeye götürüldü. İşçiler ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

'Haklısınız ama bizim yapacağımız bir şey yok'

İYİ-SEN Şantiye Temsilcisi Tanju Erken, ödeme yapmayan patronların 'bir dahaki ay vereceğiz', 'bir hafta sonra vereceğiz' diye kandırarak süreci bu noktaya getirdiklerini belirtti.

İnşaatının yüzde 95'ini bitirmelerine rağmen ödemelerinin bir türlü yapılmadığını ifade eden Tanju Erken'in anlattığına göre, işçilerin şantiyeyi terk etmeleri için temel ihtiyaçlarına ulaşmaları engelleniyor. Erken, konuya dair "Banyomuzdan tuvaletimizden elektriğimizden mahrum bırakıldık. Yani bize 'şantiyeden gidin' diyorlar, kovuyorlar" ifadelerini kullandı.

Erken, ifade vermeye gittiklerinde polisin kendilerine "Siz haklısınız ama bizim yapacağımız bir şey yok. Patırtı kütürtü çıkarmadan bu işi halledin ya da gidin" dediğini belirtti.