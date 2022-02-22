Hicri Ercili işçileri mücadelesini sürdürüyor: ‘İşçiye para yok ama arsa almaya var...’

Geçtiğimiz hafta işten çıkarılan Hicri Ercili asit tankı fabrikası emekçileri hak arayışlarına devam ediyor.

Fabrikadaki işlerinden çıkartılan emekçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı'na (PE) ulaşarak konuyla ilgili değerlendirmede bulundular.

Yaptıkları açıklamada işçiler, çok zor, tehlikeli ve ağır bir işte çalıştıklarının altını çizerek yüzde 15 civarında yapılan zammın kabul edilemez olduğunu ifade ettiler.

‘500 liralık bir zamla geçinmek mümkün değil...’

İşçiler şöyle konuştular:

"Oldukça ağır ve tehlikeli bir işte çalışıyoruz, çok sayıda iş kazası gerçekleşiyor fabrikada. Yaptığımız işin karşılığında ise temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta bile zorlanıyoruz. Zam görüşmelerimizde patron yüzde 15’lik bir zam teklifinde bulundu. Biz bu zammın yetersiz olduğunu belirterek, geçimimizi sağlayabilmek için en az bin lira daha ekstra zam talep ettik. Yüzde 15'lik bir zam, AGİ'yi de çıkarınca 500 lira ediyor. Bu zamla ve bu koşullarda geçinmemiz mümkün değil".

‘Fabrikadaki üretim durmuş durumda...’

Mücadele etmeye devam edeceklerini vurgulayan işçiler, fabrikada şu an üretimin olmadığını ve tüm emekçileri dayanışmaya çağırdıklarını söylediler:

“Patronla yaptığımız görüşmelerde taleplerimiz karşılık bulmayınca Türk Metal İş sendikasına başvurduk. Fabrikada çalışan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu sendikalı olduktan sonra vardiya sonrası mesaj göndererek bizi işten çıkardılar. Örgütlenerek içeriye taşeron sokmalarını da engelledik, şu anda üretim yapılamıyor fabrikada. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm emekçi kardeşlerimizi desteğe çağırıyoruz."

Ne Olmuştu?

Hicri Ercili asit tankı fabrikasında çalışan işçiler patronla yaptıkları zam görüşmelerinden sonuç alamayınca sendikaya üye olmuşlardı. Fabrikada sendikanın toplu iş sözleşmesi hakkı kazanmasından iki gün sonra ise mesai saatleri dışında işçilere SMS gönderilerek işten çıkarıldıkları bilgisi verilmişti.

İşçilere gerekçe olarak fabrikanın fatura ve giderleri karşılamakta zorlandığı, bu nedenle küçülmeye gittikleri iletilirken, ilk aşamada çalışan 72 işçiden 54 ünün işine son verilmiş, daha sonra 10 işçinin daha işçi daha işten atılmıştı. Şu an fabrikada üretim durmuş vaziyette ve işten çıkartılan emekçiler, haklarını aramaya devam ediyorlar.

İşçiye para yok, arsa almaya var

İşçiler küçülme bahanesiyle işten çıkartılırken yerel gazetede çıkan bir habere göre ise işçilerin zam taleplerinin devam ettiği süre içerisinde Hicri Ercili grubu Bandırma'da ihale ile girdikleri arsa satışı için 13 dönümlük araziye 19 milyon 700 bin lira para vererek ihaleyi kazandı.

Öte yandan işçilerin işe geri dönüşleri ve talepleri konusunda firma tarafında net bir adım atılmış durumda değil.



