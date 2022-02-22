Akkuyu işçiler yemeklerini iş tezgahlarında ve kalasların üzerinde yedi

Yüzlerce işçinin çalıştığı Akkuyu Nükleer Santralde işçiler dün gece vardiyasında işçiler yemeklerini iş tezgahlarında ve kalasların üzerinde yedi.

Patronların Ensesindeyiz

Kötü çalışma koşulları, iş cinayetleri ve hak gaspıyla sürekli gündeme gelen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler yemekhane sorununun hâlâ çözülmediğini duyurdu.

Yüzlerce işçinin çalıştığı santralde işçiler dün gece vardiyasında işçiler yemeklerini iş tezgahlarında ve kalasların üzerinde yedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz (PE) Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı, "Akkuyu şirketi, işçilere insan sağlığına uygun yemekhane sağlamalıdır!" dedi.

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