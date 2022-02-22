Akkuyu işçiler yemeklerini iş tezgahlarında ve kalasların üzerinde yedi

📢 Akkuyu'da dün gece vardiyasında işçiler yemeklerini iş tezgahlarında ve kalasların üzerinde yedi. Türkiye'nin en büyük şantiyesinde işçilerin yemekhaneleri tezgahları! @AKKUYUNGSAS , işçilere insan sağlığına uygun yemekhane sağlamalıdır!#AkkuyuNükleer pic.twitter.com/tnHuOqxbVh