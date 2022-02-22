Akkuyu işçiler yemeklerini iş tezgahlarında ve kalasların üzerinde yedi

Kötü çalışma koşulları, iş cinayetleri ve hak gaspıyla sürekli gündeme gelen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işçiler yemekhane sorununun hâlâ çözülmediğini duyurdu.
Yüzlerce işçinin çalıştığı santralde işçiler dün gece vardiyasında işçiler yemeklerini iş tezgahlarında ve kalasların üzerinde yedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Patronların Ensesindeyiz (PE) Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı, "Akkuyu şirketi, işçilere insan sağlığına uygun yemekhane sağlamalıdır!" dedi.
📢 Akkuyu'da dün gece vardiyasında işçiler yemeklerini iş tezgahlarında ve kalasların üzerinde yedi. Türkiye'nin en büyük şantiyesinde işçilerin yemekhaneleri tezgahları! @AKKUYUNGSAS , işçilere insan sağlığına uygun yemekhane sağlamalıdır!#AkkuyuNükleer pic.twitter.com/tnHuOqxbVh— Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 22, 2022