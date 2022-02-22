Mersin Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs kaza yaptı: Çok sayıda işçi yaralandı

Mersin-Antalya karayolunda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü devrildi.

Kazada 13 işçi yaralanırken, işçiler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

📢 Akkuyu Nükleer Santral inşaatında işçileri taşıyan servis kaza yaptı.



PE Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı:

"Bu sabah mesai bitiminde şantiyeden kampa dönerken işçileri taşıyan servis devrildi. Kaza sonucu yaralanan arkadaşlarımız hastanelere kaldırılmıştır.👇#AkkuyuNükleer pic.twitter.com/abEl66i1JD — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) February 22, 2022

'Şantiyede bitmeyen sorunlarda biri de servislerdi'

Patronların Ensesindeyiz (PE) Akkuyu İşçileri Dayanışma Ağı, "Bu sabah mesai bitiminde şantiyeden kampa dönerken işçileri taşıyan servis devrildi. Kaza sonucu yaralanan arkadaşlarımız hastanelere kaldırılmıştır" dedi.

Açıklamada, "Şantiyede bitmeyen sorunlardan biri de servislerdi. Konuyla alakalı ana şirket, Akkuyu Nükleer A.Ş. derhal açıklama yapmalıdır. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.

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