Erdoğan: Dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin ardından Afrika turunun ikinci durağı Senegal’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı.
Senegal ziyareti sırasında bir Türk firması tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Dakar Olimpik Stadyumu’nun açılış törenine Cumhurbaşkanı Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte katılacak olan Erdoğan'ın bu kapsamda katılımcı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor. Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Dakar Büyükelçiliği’nin yeni binalarının resmi açılışını gerçekleştirecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal temaslarını tamamladıktan sonra Afrika turunun son durağı olan Gine Bissau’yu ziyaret edecek.
Erdoğan Senegal İş Forumu'nda konuşuyor
Senegal'in başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
- Türkiye ile Senegal daima birbirine yakın oldu. 400 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz 1 milyar dolar.
- Firmalarımızın Senegal’de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda büyük projeyi başarıyla tamamladılar.
- Türkiye G-20'nin önemli bir üyesidir. Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz. Ekonomimiz küresel şoklara karşı dayanıklıdır. Bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene yüzde 5 büyüttük. Geçen yılı 225 milyar doları aşan rekor ihracatla tamamladık.
- Konumu ve bölgedeki gücü itibariyle Senegal Batı Afrika ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Özellikle tarım, turizm, gıda ve sağlık alanlarında yapılacak iş birliği tüm bölgenin yararına olacaktır.
- Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılıyla Afrika ile ortaklık politikasına dönüşmüştür. Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte birçok projeyi hayata geçiriyoruz.
- Türkiye'nin ekonomik altyapısı küresel şoklara karşı dayanıklıdır
- Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar, Türk ekonomisinin gücünü, kapasitesini ve son 20 yılda katettiği mesafeyi açıkça göstermiştir. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu sarsıntılı dönemi biz ciddi bir sıkıntıyla karşılaşmadan yönettik.
- Senegal'e yönelik projeler başarıya ulaştıkça doğacak yeni yatırım imkanları Türk iş çevrelerini Senegal'deki potansiyeli keşfetmeye teşvik edecektir. Buradan bir kez daha Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum. Türk girişimcilerin Senegal halkının güvenine mazhar olacak projeleri başarıyla gerçekleştirmeye devam edeceğine inanıyorum. Aziz kardeşim Macky Sall başta olmak üzere Senegal makamlarının da Türk girişimcilere gereken desteği vermeyi sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Senegalli yatırımcılara da ülkemizin kapıları sonuna kadar açıktır. 25-28 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul'da himayemizde düzenlenecek SAHA EXPO Savunma Sanayi ve Havacılık Fuarı bu bakımdan önemli bir fırsattır. Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağı gerçeğinden hareketle hazırlıklarımızı şimdiden güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize yaşadığımız ortak tecrübeler ışığında geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz.