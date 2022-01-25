Bir usulsüzlük iddiası daha: ‘Milli menfaatler damadın menfaatlerine kurban edildi...’

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, sosyal medya paylaşımlarında doğalgaz alımlarına olması gerekenden yüksek garanti verilmesinin nedeni olarak BOTAŞ'ta yaşanan yolsuzlukları işaret etti.

Erdoğdu, yaptığı paylaşımda, Ruslarla yapılan Mavi Akım sözleşmesinin detaylarından bahsederken, Samsun-Ceyhan boru hattının damadın şirketi olan Çalık şirketine verildiğini iddia etti.

Erdoğdu, "Ruslarla yapılan Mavi Akım Doğalgaz anlaşmasında hangi yolsuzlukların yapıldığını, Türkiye’nin nasıl 12 Milyar doların üzerinde soyulduğunu ve milli çıkarlarımızın Damat Albayrak’ın yönettiği şirketin çıkarlarına kurban edildiğini anlatacağım” diyerek yaptığı paylaşımda “Doğalgazın değil, yolsuzluğun faturasını ödüyoruz” ifadesini kullandı.

‘Milyarlarca dolarlık formül yolsuzluğu’

Erdoğdu, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilen ve 2026 yılına kadar süresi olan Mavi Akım anlaşmasında milyarlarca dolar düzeyinde bir “formül yolsuzluğu” yapıldığını iddia etti.

'Borç, 2026’ya kadar 12 milyar doları aşabilir'

1997 yılında yapılan gaz projesi anlaşmasının Rusların lehine olacak bir formül değişikliği ile AKP yönetimi tarafından değiştirildiğini ifade eden Erdoğdu, BOTAŞ’a gelen ek faturanın 526 milyon doları bulduğunu söyledi.

Erdoğdu bu hesaplamayla 2026 yılına kadar zararın 12 milyar doların aşmasının mümkün olduğunu iddia etti.

‘Çalık şirketi boru hattı yapım işini ihalesiz aldı’

Erdoğdu, “Rusya ile yapılan diğer anlaşmaya göre Samsun-Ceyhan boru hattının yapım işinin ihalesiz olarak Berat Albayrak tarafından yönetilen Çalık şirketine verildiğini" öne sürdü

‘Çalık şirketine rafineri için de izin verildi’

Bu nedenle, Rusların formül diyetini, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadının şirketine ödediğini ve ardından Çalık şirketine petrol boru hattının bitimine bir rafineri yapılması için izin verildiğini iddia eden Erdoğdu, “Soğuktan donanlar bilsinler, doğalgaz ve elektrik faturaların yapılan fahiş zamlar ekonomik zorunluluklar yüzünden yapılmadı. Bu zamlar yolsuzlukların ağır faturası yüzünden yapıldı. Sizler kullandığınız doğalgazın değil yapılan yolsuzlukların faturasını ödüyorsunuz” ifadesini kullandı.